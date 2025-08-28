Mobile

Galaxy S25 FE z datą premiery. Samsung zapowiada też inne nowości

We wrześniu do oferty Samsunga dołączy piąty już smartfon z linii Galaxy S25. A wraz z nim nowe tablety.

Samsung oficjalnie ogłosił, że kolejny Galaxy Event odbędzie się 4 września podczas berlińskich targów IFA 2025. Transmisja z tego wydarzenia ruszy na YouTubie o 11:30 czasu polskiego. 

"Odkryj jeszcze wyższy poziom płynności mobilnych doświadczeń – rozwiązań AI klasy premium dla tabletów i najnowszego członka rodziny Galaxy S25" - tak wydarzenie zapowiada Samsung. 

Samsung Galaxy S25 FE i Galaxy Tab S11 - podsumowanie przecieków

Oczekuje się, że 4 września zaprezentowany zostanie Galaxy S25 FE, czyli piąty i prawdopodobnie najtańszy reprezentant tej serii. Serwis Android Headlines jeszcze przed premierą dotarł do zdjęć prasowych czterech wariantów kolorystycznych… 

Samsung Galaxy S25 FE (fot. Android Headlines)

… oraz częściowej specyfikacji technicznej. 

 Galaxy S25 FE
EkranAMOLED 6,7 cala,
2340 x 1080 (385 ppi),
120 Hz
GłośnikiDolby Atmos
CzipExynos 2400
Pamięć RAM8 GB
Pamięć na dane128 lub 256 GB
Aparat główny50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja
Aparat UW12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
Aparat tele8 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
Aparat przedni12 Mpix,
f/2,2
Bateria4900 mAh,
ładowanie 45 W,
bezprzewodowe

Kolejne spodziewane nowości to flagowe tablety Galaxy Tab S11 oraz Tab S11 Ultra. Informacje na ich temat trafiły z kolei do sieci za sprawą serwisu WinFuture. 

Samsung Galaxy Tab S11 i S11 Ultra (fot. WinFuture)

 Galaxy Tab S11Galaxy Tab S11 Ultra
EkranAMOLED 11 cali,
2560 x 1600 (274 ppi),
120 Hz		AMOLED 14,6 cala,
2960 x 1848 (239 ppi),
120 Hz
GłośnikiDolby AtmosDolby Atmos
CzipMediaTek Dimensity 9400MediaTek Dimensity 9400
Pamięć RAM12 GB12 lub 16 GB
Pamięć na dane128, 256 lub 512 GB128, 256, 512 GB lub 1 TB
Aparat główny13 Mpix13 Mpix
Aparat UW-8 Mpix
Aparat przedni12 Mpix12 Mpix
Łączność5G (opcjonalne),
Wi-Fi 6E,
Bluetooth 5.4		5G (opcjonalne),
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4
Bateria8400 mAh,
ładowanie 45 W		11600 mAh,
ładowanie 45 W
Wymiary253,8 x 165,3 x 5,5 mm326,7 x 208,3 x 5,5 mm
Waga482 g692 g
S Pentaktak

Samsung lubi kończyć swoje premiery zapowiedziami przyszłych produktów, więc istnieja szansa, że Koreańczycy uchylą rąbka tajemnicy na temat podwójnie składanego telefonu, na temat którego plotkuje się od kilku miesięcy.

