Galaxy S25 FE z datą premiery. Samsung zapowiada też inne nowości

We wrześniu do oferty Samsunga dołączy piąty już smartfon z linii Galaxy S25. A wraz z nim nowe tablety.

Samsung oficjalnie ogłosił, że kolejny Galaxy Event odbędzie się 4 września podczas berlińskich targów IFA 2025. Transmisja z tego wydarzenia ruszy na YouTubie o 11:30 czasu polskiego.

"Odkryj jeszcze wyższy poziom płynności mobilnych doświadczeń – rozwiązań AI klasy premium dla tabletów i najnowszego członka rodziny Galaxy S25" - tak wydarzenie zapowiada Samsung.

Samsung Galaxy S25 FE i Galaxy Tab S11 - podsumowanie przecieków

Oczekuje się, że 4 września zaprezentowany zostanie Galaxy S25 FE, czyli piąty i prawdopodobnie najtańszy reprezentant tej serii. Serwis Android Headlines jeszcze przed premierą dotarł do zdjęć prasowych czterech wariantów kolorystycznych…

Samsung Galaxy S25 FE (fot. Android Headlines)

… oraz częściowej specyfikacji technicznej.

Galaxy S25 FE Ekran AMOLED 6,7 cala,

2340 x 1080 (385 ppi),

120 Hz Głośniki Dolby Atmos Czip Exynos 2400 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 128 lub 256 GB Aparat główny 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele 8 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 12 Mpix,

f/2,2 Bateria 4900 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe

Kolejne spodziewane nowości to flagowe tablety Galaxy Tab S11 oraz Tab S11 Ultra. Informacje na ich temat trafiły z kolei do sieci za sprawą serwisu WinFuture.

Samsung Galaxy Tab S11 i S11 Ultra (fot. WinFuture)

Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra Ekran AMOLED 11 cali,

2560 x 1600 (274 ppi),

120 Hz AMOLED 14,6 cala,

2960 x 1848 (239 ppi),

120 Hz Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Czip MediaTek Dimensity 9400 MediaTek Dimensity 9400 Pamięć RAM 12 GB 12 lub 16 GB Pamięć na dane 128, 256 lub 512 GB 128, 256, 512 GB lub 1 TB Aparat główny 13 Mpix 13 Mpix Aparat UW - 8 Mpix Aparat przedni 12 Mpix 12 Mpix Łączność 5G (opcjonalne),

Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.4 5G (opcjonalne),

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4 Bateria 8400 mAh,

ładowanie 45 W 11600 mAh,

ładowanie 45 W Wymiary 253,8 x 165,3 x 5,5 mm 326,7 x 208,3 x 5,5 mm Waga 482 g 692 g S Pen tak tak

Samsung lubi kończyć swoje premiery zapowiedziami przyszłych produktów, więc istnieja szansa, że Koreańczycy uchylą rąbka tajemnicy na temat podwójnie składanego telefonu, na temat którego plotkuje się od kilku miesięcy.