Na nadchodzący tydzień od 8 do 12 marca ekipa Xbox przygotowała dla graczy kolejną listę premierowych gier.

Premiery Xbox - 8 do 12 marca

Zeszłotygodniowa lista premier Xbox zawierała dość dużo tytułów. Znalazło się na niej np. Dreaming Sarah, czy coś dla miłośników sportów ekstremalnych w dużym wydaniu - Monster Jam Steel Titans 2. W tym tygodniu listę nowych gier zasili 7 pozycji - a wśród nich kolejna atrakcja dla wielbicieli sportów motorowych. Sprawdźcie, co przygotował zespół Xbox:

Pacer (9 marca)

Gra wyścigowa, której akcja toczy się w przyszłości. Jeśli przyszłość to oczywiście futurystyczne samochody i nowe technologie. W tym przypadku nową technologią są magnetyczne autostrady po których poruszają się antygrawitacyjne samochody.

Doodle Devil: 3volution (11 marca)

Bezpośrednia kontynuacja Doodle God. Wydanie 3volution jest niczym innym, jak grą logiczną 2D. Co jest zadaniem gracza, który jest tytułowym demonem? Tworzenie wszystkiego, co najgorsze, tj. demonów, bestii, grzechów - osiągniemy to dzięki mieszaniu ze sobą różnych składników.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 (11 marca)

Czwarta już część serii gier wyścigowych, która skupia się na motocrossie. Bez wątpienia ten tytuł jest najładniej wyglądającym z całej listy w tym tygodniu. Jeśli fascynują Cię motocykle crossowe, różnego rodzaju ewolucje na torach pełnych przeszkód - to zdecydowanie musisz sprawdzić tę grę.

Heaven Dust (12 marca)

Gra w stylu survival horror, której fabuła opiera się o wirusa nazwanego heaven dust. Prowadząc postać głównego bohatera możesz eksplorować rezydencję, w której znajdowało się tajne centrum badawcze. Uważaj na zombie!

Journey of the Broken Circle (12 marca)

Platformówka, o której producent mówi jako pełnej tematyki związanej z życiem, miłością, realizacją własnych celów i pytań egzystencjalnych. Świat przedstawiony na zwiastunach wygląda całkiem zachęcająco.

Pinkman (12 marca)

Kolejna platformówka - niestety świat w Pinkman, w porównaniu do tego z Journey of the Broken Circle nie wygląda tak ciekawie. Gracz, w ciele mężczyzny o różowej skórze, pokonuje kolejne poziomy wykorzystując do tego plecak odrzutowy.

Self: Where’s My Father (12 marca)

Logiczna gra tekstowa opisywana jako “trzymająca w napięciu przygoda w stylu kafkowskim”. W grze znalazło się również kilka mini-gier wpływających na rozwój fabuły.

I jak? Napiszcie w komentarzach, czy tym razem jest coś dla Was. Jeśli nie - może sprawdzicie DiRT 5 lub NBA 2K21 dostępne w Xbox Game Pass.

Źródło: news.xbox.com

