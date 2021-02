Gry Xbox One

Ekipa Xbox klasycznie już przygotowała na nadchodzący tydzień listę premierowych gier, które zadebiutują na konsolach Microsoftu już za kilka dni. Lista znów jest obszerna. Jak z jakością?

Premiery Xbox na początek marca

Miniony tydzień obfitował w wiele premierowych gier. Być może mieliście już okazję zagrać w którąś z premier z poprzedniej listy. Dajcie znać w komentarzach, jeśli tak. Dla osób, które jednak nadal nie znalazły nic dla siebie prezentujemy listę tytułów, które zadebiutują w sklepie Microsoftu już w najbliższym tygodniu. Sprawdźcie, jak tym razem prezentują się gry.

Monster Jam Steel Titans 2 (2. marca)

Bez wątpienia gra dla fanów dużych pojazdów. W grze mamy dostęp do 38 maszyn, w tym do znanego fanom monster-trucków Grave Diggera. Ot, gra w której wykonujemy przeróżne akrobacje na odwzorowanych z rzeczywistości stadionach.

3 out of 10: Season 1 (3. marca)

Przygodówka osadzona w świecie 2D. Fabuła? Całkiem interesująca. Programiści pracujący w fatalnym studio chcą w końcu wydać grę ocenianą lepiej niż 3/10. Wykonanie? Trochę mniej interesujące. Gra to w dużej mierze animowany serial, który przerywany jest krótkimi mini-grami.

Cave Bad (3. marca)

Pikselowy 8-bitowy styl. Kilof w dłoń i przemierzaj kolejne mapy w grze..

Glitchangels (3. marca)

Typowa arcade’owa strzelanka. Jeśli chcesz poczuć się przed konsolą jak przed automatem z grami sprzed wielu lat - to gra dla Ciebie.

GraviFire (3. marca)

Tak, dobrze widzicie. To kolejna gra, która powinna się znaleźć na liście premier z 1995 roku. GraviFire to gra logiczna, w której zadaniem gracza jest ustawienie obiektów w wyznaczonym miejscu wykorzystując do tego siłę grawitacji.

Orbital Racer (3. marca)

Po GraviFire pozostajemy w kosmicznym klimacie. W tej grze jednak brak logicznych zagadek. Orbital Racer to gra wyścigowa osadzona w kosmosie. Gracz może sprawdzić się w kosmicznych wyścigach na 24 różnych trasach.

Sir Lovelot (3. marca)

Platformówka z ponad 40 poziomami. Wspinaczki, zjeżdżalnie, nurkowanie - to wszystko, co czeka na gracza. Cel gry? Znalezienie miłości życia głównego bohatera, Pana Lovelota.

Under the Jolly Roger (3. marca)

Ahoj! Chcesz chociaż przez chwilę poczuć się jak pirat? Teraz masz okazję. W tej grze możesz przemierzać morza, plądrować statki, niszczyć wszystkich, kogo spotkasz na wodach. Handluj, wykonuj zadania, a przed pobraniem gry koniecznie zaopatrz się w rum i opaskę na jedno oko.

Kill It With Fire (4. marca)

Symulator zabijania pająków. Żeby było łatwiej - wiadomo, że najlepszym sposobem na pozbycie się pająka jest spalenie go, albo strzał z pistoletu. Tak właśnie wygląda ta gra. Pająki, ogień, broń. I w tym wszystkim Ty, przed konsolą - zastanawiasz się, czy zabijanie pająków w grze jest tym, co naprawdę chcesz w tym momencie robić.

Asdivine Cross (5. marca)

Gra polegająca na walkach turowych. Ulepszaj swoje wyposażenie i umiejętności i walcz z kolejnymi przeciwnikami.

Dreaming Sarah (5. marca)

Nie scrolluj, zaczekaj! To gra naprawdę warta sprawdzenia. Jej przejście zajmie może 3 godziny, więc nawet wielbiciele gier najnowszej generacji wytrzymają te kilka chwil z niezbyt nowoczesną grafiką. Dreaming Sanah jest przygodową platformówką, a gracz wciela się w tytułową Sarah, która leży w śpiączce. Celem jest wybudzenie bohaterki. Dodatkowe wrażenia robi muzyka, która naprawdę świetnie pasuje do klimatu gry.

Mail Mole (5. marca)

Kolejna platformówka, tym razem w świecie 3D. Przemierzaj świat, by jako kret pocztowy dostarczyć najważniejszą przesyłkę w swoim życiu.

Portal of Evil: Stolen Runes (5. marca)

Gra logiczna z kategorii “hidden objects”. W grze poszukujemy tytułowych skradzionych run. Gracz poprowadzi postać Vanessy, która jest jedyną dziedziczką Abrahama Van Helsinga. Znajdź runy, albo pokój na świecie zostanie zakłócony.

Risk System (5. marca)

Strzelanka, w której przejmujesz kontrolę nad RSK9 i musisz sprawić, by ludzkość pozostała bezpieczna. Latasz, strzelasz… i tak na każdym poziomie.

Two Point Hospital: Jumbo Edition (5. marca)

Kolejna gra, którą warto sprawdzić. Dostępna w Xbox Game Pass podstawowa edycja Two Point Hospital cieszy się dużą popularnością, a edycja Jumbo rozszerza rozgrywkę o dwa dodatkowe DLC. W skrócie - gracz zarządza szpitalami, które buduje na kolejnych poziomach i stale może je rozwijać, aby przejść dalej. Ciekawa pozycja z wieloma humorystycznymi akcentami.

Warrior Boy (5. marca)

Walcz z wrogami, aby zebrać klejnoty, które pozwolą odzyskać skarb. Do walki wykorzystasz miecz i bomby.

I jak? Jak oceniacie najnowsze premiery Xbox? Skusicie się na którąś z nowych gier? Napiszcie w komentarzu.

