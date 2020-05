Pierwsze zapowiedzi związane z Assassin’s Creed Valhalla spotkały się z ciepłym przyjęciem. Nieco bardziej zróżnicowane komentarze pojawiły się po ostatniej prezentacji gry w ramach Inside Xbox.

Negatywne opinie po ostatniej prezentacji Assassin’s Creed Valhalla

Inside Xbox był pierwszym z pokazów zaliczanych do cyklu Xbox 20/20. Zapowiadając go Microsoft obiecywał, że zobaczymy fragmenty rozgrywki z kilku gier powstających z myślą o Xbox Series X. I to okazuje się ostatecznie głównym powodem trwającej dyskusji.

Materiał promujący Assassin’s Creed Valhalla został opisany jako „First Look Gameplay Trailer”, a w naszej wersji językowej jako „pierwszy zwiastun z rozgrywki”. Wielu graczy ma inne zdanie, przede wszystkim pod materiałem na głównym kanale Xbox pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, a łapki w górę i w dół rozłożyły się mniej więcej po połowie. Zarzuty? Mało gameplay'a w gameplay'u.

Ashraf Ismail, a więc dyrektor kreatywny Assassin’s Creed Valhalla, nie ma o takie opinie pretensji. Pokusił się nawet o stwierdzenie, że są uzasadnione i obietnicę, że w najbliższym czasie pojawią się konkretne materiały prezentujące rozgrywkę.

Hello all



You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.



Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it! — Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 7, 2020

Ubisoft i Microsoft idą tu ramię w ramię

Również Microsoft zdaje się przyznawać rację zasadzie, iż czasem lepiej nie obiecywać zbyt wiele. Aaron Greenberg w dyskusji z fanami przyznał, że gdyby nie rozdmuchane zapowiedzi, odbiór całego Inside Xbox byłby inny. I trudno się z tym nie zgodzić.

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. — Aaron Greenberg ‍ (@aarongreenberg) May 8, 2020

Jakie są Wasze opinie odnośnie opublikowanego materiału z Assassin’s Creed Valhalla? Niezależnie od odpowiedzi warto pamiętać o jednym. Każda z odsłon Assassin’s Creed była promowana wieloma zwiastunami i filmikami z rozgrywki. Tym razem nie będzie inaczej. Wystarczy odrobina cierpliwości, wszak premiera gry odbędzie w tym roku.

Źródło: @AshrafAIsmail, @aarongreenberg, Ubisoft Polska

