Zakupy na ostatnią chwilę to zwykle niezbyt dobry pomysł. Szczególnie w okresie przedświątecznym, a do tego ze sklepu internetowego. Jeśli chcieliście zamówić coś na Allegro, to najprawdopodobniej już na to za późno. Prezent dotrze dopiero za tydzień.

Allegro we wszystkich ofertach usunęło gwarancję dostawy przed świętami

Do świąt co prawda już nie tak daleko, bo tylko 3 dni, ale zwykle ten czas był wystarczający dla sprzedawców, aby obsłużyć zamówienie i dotarło ono do kupującego nawet na drugi dzień. Zresztą - na podstawie czasu realizacji wysyłki Allegro wyświetlało przewidywany czas dostawy w ofertach i aż do dzisiaj zdecydowana ich większość była oznaczona gwarancją dostawy przed świętami.

Jednak w związku z ogromnym ruchem w serwisie, bez informowania o tym sprzedających - Allegro wyświetla informację, że dostawa potrwa ok. 7-8 dni, a więc paczka dotrze dopiero po świętach.

Na grupach zrzeszających sprzedawców na Facebooku toczą się dziesiątki dyskusji o słuszności tej zmiany. Oczywiście osoby, które zastanawiały się, czy prezent kupiony przez Internet dojdzie przed świętami są zmuszone wybrać się na zakupy stacjonarne i nie dadzą tym samym zarobić sprzedawcom internetowym.

Wydłużenie czasu realizacji zamówienia uderzyło w sprzedających zabierając im spodziewane zyski, ale też w kupujących, którzy muszą teraz znaleźć inne miejsce zakupów.

Z drugiej jednak strony - niektórzy sprzedający sami już kilka dni temu zdecydowali się zmienić przewidywany czas dostawy, aby uniknąć rozczarowania klientów na wypadek opóźnienia.

Jeśli natomiast chodzi o odpowiedź ze strony Allegro na pytanie o motywy decyzji, brzmi ona następująco:

“W związku z większą liczbą zamówień oraz opóźnieniami w ich dostarczaniu, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że zamówienia dotrą do klientów przed świętami. Dlatego podjęliśmy decyzję o wydłużeniu przewidywanego czasu dostawy u wszystkich sprzedawców, tak aby najwcześniejsza data wypadała na 27 grudnia.Takie rozwiązanie, pozwoli uniknąć rozczarowania ze strony kupującego, w sytuacji niedostarczenia przesyłki przed świętami, negatywnych ocen oraz dyskusji z klientami.” (wiadomość z grupy Facebook @Wsparcie sprzedaży na Allegro).

Czy przez zmiany narzucone przez Allegro jest już za późno?

Teoretycznie nie, i jeśli nie ma innego wyboru - warto jeszcze próbować. Należy mieć jednak na uwadze, że zakupy przez internet to nie tylko obsługa samego sklepu, ale również kurierów, którzy w tym okresie mają wyjątkowo dużo pracy i to oni mogą nie zdążyć z dostawą.

Jeśli jednak zdecydujecie się zamówić coś z Allegro z nadzieją na dostawę przed świętami to nie macie prawa rozpoczynać dyskusji ze sprzedawcą - wszak przewidywany termin wypada już po najważniejszym dniu.

A Wy zrobiliście już zakupy na święta? Dajcie znać w komentarzach, czy decyzja Allegro zmusi Was do zakupów stacjonarnych.

Źródło: allegro.pl, facebook.com - grupa Wsparcie sprzedaży na Allegro