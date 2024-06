Czekacie na procesory AMD Ryzen 9000? Nowe modele mają przynieść spory wzrost wydajności, więc na pewno będą wyczekiwane także przez graczy. Pytanie tylko, czy lepszym wyborem nie okaże się starszy model z serii Ryzen 7000X3D.

Zapowiedź procesorów AMD Ryzen 9000 spotkała się ze sporym zainteresowaniem entuzjastów. Producent zapowiedział znaczy wzrost wydajności względem starszych modeli Ryzen 7000, więc część graczy może zastanawiać się, czy będą to dobre procesory do grania.

Wydajność procesorów Ryzen 9000

Nowa generacja procesorów AMD Ryzen 9000 ma bazować na architekturze Zen 5, która przyniesie średnio 16% wzrostu współczynnika IPC (wzrostu wydajności przy porównaniu zegar w zegar) względem starszej architektury Zen 4.

Warto jednak zauważyć, że wzrost wydajności będzie zależeć od konkretnego zastosowania - w Far Cry 6 wzrost ma wynosić 10%, ale w League of Legends już 23%.

AMD określiło model Ryzen 9 9950X mianem najwydajniejszego procesora dla graczy i twórców treści. Producent porównał jednostkę do konkurencyjnego modelu Core i9-14900K. Zabrakło jednak porównania do świetnie sprzedającego się modelu Ryzen 7 7800X3D - obecnie najlepszego procesora do gier.

Procesor Ryzen 7000X3D czy Ryzen 9000 do gier?

Część graczy może zastanawiać się, czy nowe procesory Ryzen 9000 będą lepsze w grach od popularnych modeli Ryzen 7000X3D (z pamięcią 3D V-Cache). Paul Alcorn z serwisu Tom’s Hardware zapytał Donna Woligroskiego, starszego menedżera technicznego ds. marketingu procesorów konsumenckich firmy AMD, czy Ryzen 9 9950X przejmie koronę najszybszego procesora do gier.

"Czy jest najszybszy w grach? W naszych testach jest szybszy od konkurencji. X3D nadal jest królem wzgórza, ale z dużo mniejszym marginesem niż zazwyczaj między X3D i nie-X3D. Tak więc 7800X3D byłby, owszem, szybszy od 9700X, ale może nie o tyle, ile można by się spodziewać.”

Wygląda więc na to, że procesory Ryzen 9000 przyniosą znaczną poprawę wydajności, ale w grach nadal wydajniejsze powinny być modele Ryzen 7000X3D. Jaka będzie to różnica? Wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć już w lipcu. Wtedy sprzęt ma pojawić się na sklepowych półkach.

Nadchodzą modele Ryzen 9000X3D

Warto jednak wspomnieć, że AMD już pracuje nad modelami Ryzen 9000X3D. Waligroski zapowiedział wprowadzenie ważnych ulepszeń do pamięci 3D V-Cache.

„A jeśli chodzi o X3D, i teraz przejdę do rzeczy, jesteśmy bardzo zaangażowani w X3D. W rzeczywistości mamy kilka naprawdę, naprawdę fajnych aktualizacji X3D. Pracujemy więc nad iteracją, a nie tylko nad jej powtórzeniem.”

Według nieoficjalnych informacji, procesory Ryzen 9000X3D mogłyby zadebiutować pod koniec trzeciego kwartału tego roku. Najbardziej wymagający gracze zapewne będą czekać właśnie na modele Ryzen 9000 z pamięcią 3D V-Cache.