Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 zbliża się coraz większymi krokami – układy mogą zaskoczyć nie tylko specyfikacją, ale też… nowym wyglądem opakowania.

Procesory Ryzen 7000 zastąpią obecne modele Ryzen 5000 z 2020 roku. Spodziewamy się lepszej wydajności i funkcjonalności.

Układy będą bazować na architekturze Zen 4, a do tego zaoferują wsparcie dla pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0. Ciekawostką będzie również zastosowanie zintegrowanej grafiki RDNA 2.

Nowe procesory mają zostać zaprezentowane 30 sierpnia, ale na ich sprzedaż będziemy musieli poczekać do 15 września. W tym samym czasie na rynku mają zadebiutować płyty główne z nową podstawką AM5 (w planach są modele z chipsetami X670E, X670 i B650).

Podobno ceny nowych modeli nie będą się znacznie różnić od odpowiedników z obecnej generacji Ryzen 5000 (jedynie wydajniejsze modele mają być trochę droższe).

Procesory Ryzen 7000 z nowym opakowaniem

Serwis VideoCardzo publikował zdjęcie opakowania topowych modeli z serii Ryzen 9 (opakowania słabszych z modeli Ryzen 5 i Ryzen 7 mogą wyglądać inaczej)

Tym razem producent postawił na czarną kolorystykę z centralnie umieszczonym procesorem. Na opakowaniu znajdziemy oznaczenie serii i segmentu procesora.

Oczywiście to tylko opakowanie, które nie ma żadnego wpływu na sam procesor, ale niektórzy zwracają uwagę też na takie detale. Dajcie znać, jak wam się podoba pudełko i czy przekonałoby was do zakupu sprzętu.

Źródło: VideoCardz