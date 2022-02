Czekacie na Transformers Rise of the Beasts? Jeśli tak, to niestety mamy dla Was złe wieści. Paramount+ za pośrednictwem twittera poinformowało, że siódma już część z serii nie trafi do kina w tym roku.

Kiedy premiera filmu Transformers Rise Of The Beasts?

Transformers: Rise of the Bests pojawi się w kinach w 2023 roku i jest pierwszą z trzech planowanych produkcji. Na Nickelodeon ma również trafić kreskówka, a stanie się to najprawdopodobniej tej jesieni. Ostatnia produkcja ma pojawić się w 2024 roku i będzie to film animowany. Rise of the Beasts to już siódma część z serii filmów Transformers. Produkcja pierwotnie miała trafić do kin 24 czerwca 2022 roku. Sami widzicie zatem, że opóźnienie jest dosyć konkretne.

Co nas czeka?

Rise Of The Beasts będzie pierwszym filmem Transformers od premiery Bumblebee w 2018 roku i jest to najdłuższa przerwa między filmami Transformers. Optimus Primal to ponownie Ron Perlman, lider Maximals, który wznawia swoją rolę z Transformers: Power of the Primes. Peter Cullen ponownie wcieli się w rolę Optimusa Prime'a. Autoboty staną do walki z wielkim wrogiem. Na ich drodze staną Terracony i Predacony. Transformers to jedna z najmodniejszych franczyz od prawie 40 lat.

