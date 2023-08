Trwa promocja na laptopa gamingowego Acer Nitro 5 AN515-46-R625. Sprzęt można obecnie kupić za 2999 złotych.

Jeśli poszukujecie w miarę funkcjonalnego laptopa do grania, ale macie bardzo ograniczony budżet, to może być propozycja dla was. W internecie trwają obecnie promocje na Acer Nitro 5.

Omawiany model AN515-46-R625 wyposażony został w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 i procesor AMD Ryzen 5-6600H, oferuje też bardzo dobrą matrycę 164Hz (matowa, IPS 15,6"). Urządzenie oferuje 8 GB pamięci DDR5 RAM, z opcją rozszerzenia, samemu trzeba natomiast zadbać o system operacyjny.

Acer Nitro 5 – promocyjne ceny

Na stronie Allegro sprzęt można wyrwać za jedyne 2999 złotych - sprzedawcą jest Neo24. Opcjonalnie, jeśli wolicie zakupy w sklepach internetowych, ten sam laptop kosztuje 3199 złotych w serwisie Neonet (należy skorzystać z kodu OKAZJA2), co wciąż jest atrakcyjną ceną w porównaniu z dotychczasową ceną rynkową oscylującą w okolicach 5049 złotych. W tym przedziale cenowym chyba nie dostaniemy nic lepszego.

źródło: Neo24/Neonet

