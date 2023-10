Starsze procesory firmy Intel nadal mogą być świetną opcją do budowy nowoczesnego komputera. Szczególnie teraz, gdy w dużych sklepach przygotowano promocję cashback ze zwrotem pieniędzy.

Za nami premiera procesorów Intel Core 14. generacji, które sprawdzą się w nowoczesnych komputerach do grania. Nie oznacza to jednak, że nie warto interesować się starszymi modelami z 12. i 13 generacji. Teraz może być to jeszcze ciekawsza opcja, bo producent przygotował promocję, która znacząco poprawia atrakcyjność starszych jednostek.

Stare procesory w niższych cenach

Producent przygotował tzw. cashback – promocję, która pozwala odzyskać część poniesionych kosztów. Kwota ta różni się w zależności od modelu:

Promocja obowiązuje w sklepach: RTV Euro AGD, Komputronik, Media Expert, NTT, Sferis i x-kom.

Wymienione procesory należy kupić w okresie od 20 października do 20 listopada 2023 roku, ale wnioski można składać w terminie 15 - 45 dni od daty zakupu, która widnieje na rachunku lub fakturze. Tutaj znajdziecie regulamin i formularz zgłoszeniowy.

Co warto kupić? Szczególnie ciekawie wypadają modele Core i7-13700KF i Core i5-12600KF, które polecamy w naszym zestawieniu polecanych procesorów do gier. Po cashbacku będą to jeszcze bardziej opłacalne propozycje, które ciężko będzie przebić konkurencji.

