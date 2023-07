Ruszyła promocja na smartfony Infinix. Oferta obejmuje osiem modeli.

Infinix oferuje zniżkę do 33 procent na smartfony. Promocja dotyczy ośmiu modeli: ZERO Ultra, HOT 20 5G, HOT 20 NFC, HOT 20i, NOTE 12 2023, NOTE 12 Pro, NOTE 12 Pro 5G oraz Smart 6 HD.

ZERO Ultra – szybkie ładowanie

ZERO Ultra jest pierwszym na świecie smartfonem działającym w oparciu o technologię błyskawicznego ładowania 180 W Thunder Charge. Do telefonu dodawana jest ładowarka, która umożliwia pełne naładowanie akumulatora 4500 mAh w zaledwie 12 minut. Urządzenie można teraz kupić za 1999 złotych (jego regularna cena to 2999 złotych).

Model ten wyposażono w główny aparat 200 Mpx z dodatkowym szerokokątnym obiektywem 13 Mpx. Telefon ma zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpx, jak w przypadku wszystkich smartfonów Infinix, jest wyposażony w lampę błyskową. Ten smartfon ma pojemną pamięć 8/256 GB z możliwością rozszerzenia do 13 GB.

Promocja na pozostałe smartfony Infinix

Promocje obejmują również smartfony HOT 20 5G, HOT 20 NFC, HOT 20i oraz NOTE 12 2023, NOTE 12 Pro, NOTE 12 Pro 5G, a także Smart 6 HD. Wszystkie mają baterię 5000 mAh, przednią lampę błyskową i gniazdo słuchawkowe.

Cenę HOT 20 5 G obniżono z 749 zł na 599 zł, HOT 20 NFC z 999 zł na 699 zł, a HOT 20i z 599 zł na 399 zł. Za NOTE 12 2023 zapłacimy 799 zł zamiast 999 zł, a NOTE 12 Pro i NOTE 12 Pro 5G z kosztuje teraz 999 zł (przed obniżką za telefon zapłacilibyśmy 1199 zł).

Smart 6 HD to najtańszy smartfon Infinix. Jego cena została obniżona z 369 zł do 319 zł.

źródło: materiały prasowe