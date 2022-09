Samochody marki Tesla słyną z awaryjności, a ich producent z faktu, że ma to w nosie. Jest tak źle, że norwescy właściciele elektryków od Elona Muska postanowili zaprotestować, organizując strajk głodowy. Dlaczego ich desperacka walka okazała się głodnym kawałkiem?

Norwegia to aktualnie największy odbiorca samochodów marki Tesla w Europie. Aż 80% nowo nabywanych aut w tym kraju to elektryki, a co dziesiątym w tej kategorii to Tesla Model Y. Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat i uczyniła z północnej Europy wielkie pole testowe dla samochodów od Elona Muska. Niestety, ten egzamin idzie jak po grudzie. Tesle często trafiają do serwisu, a ich właścicieli prześladują powracające usterki. Problem jest tak duży, że norwescy właściciele znieść tego nie mogą i zdecydowali się na strajk głodowy:

Co przeszkadza norweskim właścicielom samochodów Tesla?

Celem protestu norweskich właścicieli samochodów marki Tesla jest zwrócenie uwagi Elona Muska na ich sytuację. Cała lista problemów, które ich prześladują, została wyszczególniona na stronie internetowej wydarzenia. Znalazły się na niej wszystkie typowe problemy z samochodami Tesla:

Samochody mają problemy z uruchamianiem się w skrajnych temperaturach

Klamki odmawiają posłuszeństwa w chłodne dni

Intensywny piszczący dźwięk (prawdopodobnie od strony nadwozia, ale nie określono szczegółów)

Powracające usterki tapicerki

Luźne przednie siedzenie

Woda deszczowa zbiera się w pokrywie bagażnika

Autopilot nie działa poprawnie

Internet działa wolno i nie działa tak, jak powinien

Wycieraczki nie działają (dobrze)

Samochód skrzypi podczas pokonywania nierówności (np. progów zwalniających)

Listwy ozdobne poluzowane

Światła nie działają prawidłowo

Drzwi przestają działać prawidłowo (na przykład otwierają się same)

Usterki komputera pokładowego

Żółte krawędzie wokół ekranów wyświetlacza

Okna, które nie zamykają się całkowicie

Systemy resetują się samodzielnie

Problemy z ładowaniem

Zmniejszona moc

Problemy z rdzą w nowych samochodach (zwłaszcza Model 3)

Zła jakość lakieru oznacza konieczność przemalowania samochodu

Niższa żywotność baterii, niż deklarowana przez producenta

Problemy z klimatyzatorem

Norwedzy nie chcą być także królikami doświadczalnymi dla kiepskiego serwisu i fatalnej obsługi posprzedażowej. Na liście ich problemów znalazły się:

„Obiecano Ci bezpłatne ładowanie przez cały okres użytkowania samochodu, ale nowe stacje ładowania nie pasują do samochodu”

„Nie wszystkie problemy są rozwiązywane podczas serwisowania samochodu”

„Tesla obiecuje się z tobą skontaktować, ale nie masz od nich wiadomości”

„Trzeba długo czekać na telefon, zanim Tesla odbierze”

Jak przebiegał strajk głodowy norweskich właścicieli samochodów Tesla?

Akcja protestacyjna miała się odbyć 27. sierpnia 2022 roku. Dwadzieścioro właścicieli norweskich Tesli postanowiło przypomnieć o swoich problemach i sprzeciwić się nieludzkiemu traktowaniu, odmawiając sobie pokarmów przez dobę. Problem nie okazał się jednak palący. Głodówka powiodła się czterem osobom. Cała reszta wymiękła, sięgając po przekąski.

Czy protest norweskich właścicieli samochodów Tesla odniósł sukces?

Tesla nie odniosła się oficjalnie do zaistniałej sytuacji. Nie jest też pewne czy Elon Musk dowiedział się o desperackich czynach norweskich właścicieli jego aut elektrycznych. Jest to prawdopodobne ze względu na Tweeta, jakiego wysłał w dzień po proteście. Podzielił się w nim swoimi doświadczeniami dietetycznymi:

Za radą dobrego przyjaciela okresowo pościłem i czuję się zdrowszy.

- pisze Musk.

Dlaczego Norwedzy chętnie kupują Tesle?

Drugą stroną medalu jest fakt, że norwescy właściciele samochodów Tesla mogą mieć także pretensje do swoich rządzących. Pośrednio to oni wysyłają ich w bublach na drogi. Zamiast sprawić każdemu porządnemu Norwegowi dobrej jakości samochód elektryczny postanowiono, że odpuści im się podatek VAT od ich zakupu. Wśród samochodów elektrycznych Tesle model Y to najtańsze opcje. Norwedzy lubią samochody tej marki ponad miarę swojej cierpliwości, ponieważ mają węża w kieszeni.

