Przeglądarkowi giganci połączą siły dla „większego dobra” w Internecie

Apple, Google i Mozilla rozpoczynają współpracę, dzięki której powstanie nowe, wspólne narzędzie to testowania wydajności przeglądarki internetowej.

Twórcy Safari, Chrome i Firefox poinformowali poprzez platformę Twitter o połączeniu sił, w celu stworzenia jednego, wspólnego testu porównawczego dla nowoczesnych przeglądarek – Speedometer 3. Oznacza to, że najwięksi gracze w obszarze przeglądania sieci globalnej i silników renderujących stron, będą mieli wspólne narzędzie porównawcze do ich przeglądarek. Speedometer 3 będzie miał na celu przetestowanie działania kluczowych elementów, odpowiadających za wydajne wyświetlanie stron m.in. frameworków JavaScript.

Speedometer 3 - powstaje nowe narzędzie do testowania przeglądarek

W wątku na Twitterze Mozilla wspominała, że test porównawczy opracowany przez ww. firmy pomoże zapewnić „wspólne zrozumienie tego, co ma znaczenie” w przeglądarkach internetowych. Firma twierdzi, że jest to istotny sojusz, kiedy chcesz koordynować działania twórców stron internetowych, organów normalizacyjnych, grup budujących silniki webowe oraz firm budujących przeglądarki (oparte na tych silnikach). Konto Apple WebKit na Twitterze określa to wydarzenie pisząc – „wspólna praca pomoże nam w dalszym ulepszaniu testu porównawczego i poprawie wydajności przeglądarki dla naszych użytkowników”.

Obecnie jest za wcześnie na jakiekolwiek szczegółowe informacje na temat testu Speedometer 3 —strona GitHub projektu mówi, że benchmark jest „w wersji niestabilnej i w fazie aktywnego rozwoju”. Na ten moment zaleca się stosowanie Speedometer v2.1 (Ta wersja była tworzona głównie przez zespół WebKit). Także nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalszy rozwój projektu.

A z jakiej Wy przeglądarki korzystacie? Czy silnik renderowania stron ma dla Was znaczenie?

Źródło: The Verge