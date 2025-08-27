  • benchmark.pl
  • Orange żegna się ze starymi telefonami i kartami SIM. Ostatni moment na wymianę
Mobile

Orange żegna się ze starymi telefonami i kartami SIM. Ostatni moment na wymianę

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Orange rozpoczął ostatni etap wyłączania sieci 3G w Polsce. Proces ten ma na celu zwolnienie częstotliwości radiowych, które zostaną wykorzystane do wzmocnienia sieci 4G (LTE) oraz 5G, co ma poprawić jakość i szybkość internetu mobilnego.

Proces wygaszania 3G w Orange rozpoczął się w 2023 roku i zdążył już objąć większość kraju. Z leciwego standardu łączności wciąż może korzystać część mieszkańców województwa pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, ale wkrótce się to zmieni. 

Pomarańczowy operator potwierdził w komunikacie prasowym, że plany całkowitego wygaszenia 3G do końca 2025 roku są aktualne. Orange nie zamierza zresztą czekać do ostatniej chwili, bo ostatnie etapy modernizacji sieci zaplanowano na wrzesień, październik i listopad. 

Koniec 3G w Orange. Co to oznacza dla klientów?

Po całkowitym wyłączeniu 3G korzystanie ze wszystkich usług telekomunikacyjnych wymagać będzie telefonu i karty SIM kompatybilnej z technologiami 4G oraz VoLTE. Aby potwierdzić kompatybilność posiadanego sprzętu:

  • klienci Orange i nju mogą wysłać bezpłatnego SMS-a o treści KARTA na numer 80233;
  • klienci Orange Flex mogą skontaktować się z konsultantem na czacie w aplikacji.

Wymiana nieobsługiwanej karty SIM jest bezpłatna, ale telefon należy wymienić na własną rękę. Na szczęście zdecydowana większość smartfonów, które trafiły na rynek w ciągu ostatnich 10 lat, obsługuje 4G i VoLTE, więc problem dotyczy niewielkiego odsetka użytkowników. 

Ostatni etap wyłączania 3G w Orange (fot. Orange)

Wyłączenie 3G nie oznacza jednak, że starsze telefony przestaną działać całkowicie, bo mowa głównie o usługach internetowych. Orange wciąż utrzymuje przy życiu sieć 2G, która obejmuje swoim zasięgiem niemal cały kraj i pozwala na wysyłanie SMS-ów oraz realizację rozmów głosowych, choć w niższej jakości niż 4G.

