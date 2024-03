WhatsApp wprowadza kolejną nowość – tym razem jest to zwiększenie funkcjonalności obecnej już od ubiegłego roku opcji. Do kolejnych użytkowników trafia funkcja przypinania maksymalnie trzech wiadomości.

W ostatnich tygodniach Meta zapowiadała szereg różnych funkcji wdrażanych do popularnego komunikatora WhatsApp. Na uwagę zasługuje m.in. możliwość formatowania tekstu w trakcie rozmów, o czym informował portal dobreprogramy.pl, ale też pojawienie się ikony kłódki, której rolą jest informowanie o szyfrowaniu czatu metodą end-to-end. W ostatnich dniach portal WABetaInfo zwracał natomiast uwagę na nowe funkcje zabezpieczające aplikację (m.in. PIN).

Przypinanie wiadomości w WhatsAppie

Teraz komunikator zyskuje kolejną zmianę – mowa o usprawnieniu funkcjonującej już od grudnia 2023 r. opcji przypięcia jednej wiadomości w czacie. W ten sposób w każdej konwersacji (nawet grupowej) w łatwy sposób można było wyróżnić konkretną wiadomość. Jak się jednak okazało – musiało to być niewystarczające usprawnienie dla użytkowników, bowiem teraz WhatsApp ulepsza tę opcję, zwiększając liczbę możliwych do przypięcia wiadomości do trzech.

Przypinanie wiadomości obejmuje każdy rodzaj treści. Mogą to być więc wiadomości tekstowe, ale też zdjęcia, filmy lub ankiety. Sam proces przypinania trzech wiadomości bynajmniej nie zmienił się odkąd komunikator pozwala na wyróżnienie jednego wpisu. Portal 9to5mac wyjaśnia, że aby to zrobić, należy:

Otworzyć czat w WhatsAppie Przytrzymać wybraną wiadomość, którą chcesz przypiąć Kliknąć “Przypnij” z wyświetlonego menu kontekstowego Wybrać okres przypięcia wiadomości

Komunikator pozwala na przypięcie wiadomości przez okres 24 godzin, 7 dni lub 30 dni. Domyślne ustawienie to natomiast tydzień. W konwersacjach grupowych administrator czatu może wybrać, czy możliwość przypięcia wiadomości jest dostępna dla każdego użytkownika, czy też jest zarezerwowaną opcją wyłącznie dla administratorów.

Kiedy funkcja będzie działać na twoim telefonie? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że już masz ją u siebie. Jeśli natomiast nie możesz przypiąć w rozmowie więcej niż jednej wiadomości, uzbrój się w cierpliwość – opcja w najbliższych dniach powinna zostać uruchomiona (bez względu na oprogramowanie telefonu – iOS lub Android).