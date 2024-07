W mediach społecznościowych krążą obraźliwe cytaty, które są przypisywane Robertowi Makłowiczowi. To nie pierwszy raz, gdy ktoś wypuszcza do sieci fałszywe memy.

Media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem codziennego życia, są powszechnie wykorzystywane do komunikacji, rozrywki i zdobywania informacji. Dzięki ogromnemu zasięgowi i łatwości użycia, mogą być potężnym narzędziem do budowania społeczności oraz promowania różnych inicjatyw i idei.

Jednakże jednym z głównych problemów związanych z mediami społecznościowymi jest brak weryfikacji udostępnianych treści. Każdy użytkownik może publikować informacje bez żadnej kontroli, co często prowadzi do szerzenia dezinformacji i fałszywych wiadomości, które mogą mieć poważne konsekwencje dla społeczeństwa.

Fałszywy mem z Robertem Makłowiczem

Serwis TVN Konkret24 opisuje przykład fałszywego mema z obraźliwym cytatem, który jest przypisywany Robertowi Makłowiczowi. Brzmi on:

"Wielokrotnie mówiłem Państwu, jak ważne jest odpowiednie umycie składników przed rozpoczęciem przyrządzania. Niestety, są brudy, których nie da się zmyć. Ja, na przykład, urodziłem się niestety Polakiem – tego brudu nie zmyłaby nawet ciepła woda"



Przykłady wpisów w mediach społecznościowych ze zmyślonym cytatem Roberta Makłowicza

Robert Makłowicz ma być wyzywany przez antypolskie hasła. Problem w tym, że ich nigdy nie wypowiedział i się od nich stanowczo odcina. W wypowiedzi dla serwisu TVN Konkret24 Makłowicz komentował:

"To jest fałszywka oczywiście. Kompletna bzdura. Nigdy nic takiego nie powiedziałem" – informował. Przekonywał, że wypowiedź nie jest "w jego stylu". "Ktoś to wymyślił od A do Z" - stwierdził. I dodał: "Gdybym wiedział, kto to zrobił, to bym go chętnie podał do sądu".

Warto zauwazyć, że fałszywy cytat nie jest nowym pomysłem. Podobne wypowiedzi krążą na Facebooku, X (kiedyś Twitter) i Wykopie od 2022 r.

Jak się bronić przed zmyślonymi cytatami?

Aby bronić się przed fake newsami i zmyślonymi cytatami w mediach społecznościowych, warto zawsze sprawdzać źródło informacji i upewniać się, że pochodzi ono z wiarygodnych i renomowanych mediów. Ważne jest także, by porównywać informacje z różnych źródeł, co pomaga zweryfikować ich prawdziwość. Dodatkowo, korzystanie z narzędzi do weryfikacji faktów, takich jak strony internetowe specjalizujące się w fact-checkingu, może pomóc w rozpoznaniu fałszywych treści.

Zmyślony cytat Makłowicza wywołał masę najróżniejszych reakcji. Całe szczęście wśród nich są też wypowiedzi podające informację w wątpliwość i proszące o źródło wypowiedzi.

foto na wejście: Facebook @ Robert Makłowicz