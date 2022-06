Do sieci trafiło nagranie ze spektakularnego zestrzelenia rosyjskiego śmigłowca Mi-24 przez pułk Azow. Wideo, w porównaniu do wielu podobnych materiałów przedstawia całą akcję w wysokiej rozdzielczości.

Azow złomuje kolejny rosyjski śmigłowiec. Zestrzelenie Mi-24 na wideo

Specjalny oddział Ochrony Porządku Publicznego, Azow opublikował w sieci nagranie z zestrzelenia rosyjskiego śmigłowca Mi-24. Lecący nisko nad ziemią „latający czołg” okazał się być świetnym celem dla ukraińskich strzelców. Lot rosyjskiego Mi-24 zakończył precyzyjny strzał z przenośnego zestawu przeciwlotniczego.

Dlaczego helikopter leciał tak nisko i czym został zestrzelony?

Utrzymywanie tak niskiego pułapu statków powietrznych umożliwia pozostanie niezauważonym na radarach. Dzięki temu ryzyko namierzenia przez większość systemów przeciwlotniczych jest zminimalizowane.

Jak widać jednak na nagraniu - niskie przeloty wcale nie gwarantują bezpieczeństwa, a to z uwagi na obecność na polu walki ręcznych zestawów przeciwlotniczych o zasięgu sięgającym nawet kilka kilometrów. Właśnie jeden z tych zestawów został użyty do zestrzelenia rosyjskiego Mi-24. Najprawdopodobniej była to polska konstrukcja Piorun, która jest w stanie wyeliminować statek powietrzny oddalony nawet o 6,5 km i odbywający lot na pułapie minimum 10 m.

Media obiega też informacja, jakoby do zestrzelenia użyto systemu Igła lub Stinger - wątpliwości budzi jednak zbyt mała wysokość na skuteczny ostrzał wykonany przez ten drugi. Niemniej - cała akcja została przeprowadzona z wyjątkową precyzją.

Źródło: Twitter