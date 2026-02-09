Firma Anthropic wydała miliony dolarów na emisję reklamy w przerwie Super Bowl. Przygotowany spot zamiast skupiać się na rozwiązaniach Anthropic miał inny cel - przede wszystkim uderzyć w konkurencję.

Jak zauważa Reuters, 30-sekundowy spot zaprezentowany w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo ligi National Football League, który odbył się nocą 9 lutego, to policzek wymierzony w OpenAI, które zdecydowało się wprowadzić reklamy do swojego chatbota ChatGPT.

Przygotowali reklamę wyśmiewającą reklamy w ChatGPT

Reklama Anthropic skupia się na młodym chłopaku proszącym o poradę dotyczącą ćwiczeń. Pytany mężczyzna o zdecydowanie bardziej rozbudowanej muskulaturze wydaje się właściwym adresatem, ale odpowiada w sposób zrobotyzowany, co sugeruje, że jest chatbotem. Chociaż od razu oferuje spersonalizowany plan treningowy, po chwili zamiast skupić się na sednie sprawy przechodzi do promocji wkładek do butów.

Reuters przypomina, że w tym roku średni koszt emisji 30-sekundowego spotu w przerwie Super Bowl wyniósł rekordowe 8 mln dolarów. Dłuższa, 60-sekundowa wersja materiału przygotowanego przez Anthropic była prezentowana przed meczem. Jest również dostępna w internecie.

Anthropic zapewnia, że nie postąpi tak samo

OpenAI zapowiedziało wprowadzenie reklam do swojego chatbota 16 stycznia. W najbliższych tygodniach w Stanach Zjednoczonych rozpoczną się ich testy - w planach darmowym i ChatGPT Go. Anthropic zapewnia, że rozwijany przez tę firmę Claude nie pójdzie tą samą drogą.

„Chcemy, aby Claude działał jednoznacznie w interesie naszych użytkowników. Dokonaliśmy więc wyboru: Claude pozostanie wolny od reklam. Nasi użytkownicy nie zobaczą «sponsorowanych» linków sąsiadujących z ich rozmowami z Claude'em, a odpowiedzi Claude’a będą pozbawione wpływu reklamodawców i nie będą obejmowały lokowań produktów firm, o które nasi użytkownicy nie prosili” - wyjaśnia Anthropic.

CEO OpenAI i chwali i krytykuje reklamy konkurencji

Reklamy przygotowane przez Anthropic (poza omówioną są też inne, podobne) odbijają się szerokim echem. W obszernym wpisie na platformie X skomentował je również Sam Altman, CEO firmy OpenAI. Chociaż stwierdził, że mają one dobrą stronę, ponieważ są zabawne, jednocześnie zarzucić konkurencji nieuczciwe przedstawienie tej kwestii. Podkreślił, że reklamy w ChatGPT nie będą wyglądały w ten sposób.

"Reklamy nie będą emitowane w sposób, w jaki przedstawia je Anthropic. Nie jesteśmy głupi i wiemy, że nasi użytkownicy by to odrzucili" - napisał Sam Altman, który w tym samym wpisie stwierdził, że nie spodziewał się reklamy Anthropic w przerwie Super Bowl.