Westen Digital zapowiada nową erę dysków: HDD z wydajnością SSD

Wygląda na to, że doczekamy się rewolucji w przechowywaniu danych. Western Digital zapowiedział nowe dyski HDD mają zaoferować ogromną pojemność i błyskawiczny dostęp do danych, łącząc zalety SSD z dużo niższą ceną.

Choć przez ostatnie lata mogło się wydawać, że klasyczne dyski HDD stoją w cieniu SSD, Western Digital pokazuje, że „talerze” wcale nie powiedziały ostatniego słowa. Wręcz przeciwnie – nadchodzące zmiany mogą sprawić, że dyski 3,5 cala wejdą na zupełnie nowy poziom wydajności i pojemności. Serwis TechSpor opisał co się zmieni i co to da w praktyce.

Więcej głowic = większa szybkość

Podstawą nowego podejścia jest koncepcja High Bandwidth Drive. Do tej pory standardem było proste rozwiązanie: jedna głowica obsługuje jedną powierzchnię talerza, a dane są odczytywane lub zapisywane sekwencyjnie. Nowa architektura łamie ten schemat.



Dzięki zastosowaniu dwóch głowic, dyski twarde mają osiągać dwukrotnie wyższe transfery sekwencyjne, które można porównać do dysków SSD podłączanych przez SATA

Western Digital umożliwia równoległą pracę wielu głowic na różnych ścieżkach jednocześnie. Producent twierdzi, że już na starcie pozwoli uzyskać to 2× większą przepustowość operacji wejścia/wyjścia (I/O), a docelowo nawet 8× wyższy transfer w porównaniu do dzisiejszych HDD.

Co ważne, to nie jest tylko wizja z laboratorium – prototypy trafiły już do wybranych klientów testowych, co sugeruje, że technologia jest bliska wdrożenia produkcyjnego.

Dual Pivot – co dwie głowice, to nie jedna

Drugą kluczową innowacją jest Dual Pivot Technology, czyli zupełnie przeprojektowany mechanizm aktuatora. Zamiast jednego wspólnego punktu obrotu, dysk otrzymuje dwa niezależne ramiona, każde z własnym pivotem.

W przeszłości podobne rozwiązania oznaczały poświęcenie części pojemności na rzecz wydajności. Tym razem jest inaczej – pełna pojemność zostaje zachowana, a wydajność rośnie. Sam Dual Pivot daje około 2× wzrostu wydajności, a w połączeniu z wielogłowicowym odczytem/zapisem oznacza to nawet 4× większe I/O niż w najlepszych obecnie dyskach HDD.

100 TB w jednym dysku i prędkości jak z SSD?

Brzmi jak science fiction, ale według Western Digital efekt końcowy może być bardzo konkretny. Dyski 3,5 cala o pojemności zbliżonej do 100 TB, oferujące czasy dostępu zbliżone do SSD – i to przy znacznie niższym koszcie za terabajt. To szczególnie ważne dla chmur obliczeniowych i systemów AI, gdzie ilość danych rośnie wykładniczo, a budżet na budowę centrów danych jest ograniczony.

Dual Pivot Technology ma opuścić laboratoria i trafić do testów u klientów jeszcze przed końcem dekady, a komercyjna dostępność planowana jest około 2028 roku. Innymi słowy: to nie jest odległa przyszłość, tylko kwestia kilku lat.