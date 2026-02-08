Netflix na PlayStation 3? Niektórzy mogą się zdziwić

Netflix znika z PlayStation 3 po niemal dwóch dekadach obecności, ale paradoksalnie wciąż potrafi działać na jeszcze starszym Xboxie 360. Ten technologiczny twist zaskoczył fanów retro konsol i przypomina, że czas nawet dla kultowego sprzętu nieubłaganie mija.

Jeśli nadal macie PlayStation 3 i liczyliście na oglądanie Netflixa, to będziecie zaskoczeni — kultowa konsola Sony właśnie traci wsparcie dla jednej z ostatnich dużych aplikacji streamingowych. Po latach cichego funkcjonowania Netflix na PS3 przechodzi do historii, co dla wielu użytkowników okazało się sporym zaskoczeniem.

Koniec Netflixa na PlayStation 3

Informację o zakończeniu działania aplikacji ujawnił użytkownik Reddita o nicku golfwang999. Opublikował on zdjęcie komunikatu wyświetlanego na ekranie PlayStation 3.

Komunikat potwierdza rychły koniec aplikacji Netflix na PS3 i odsyła użytkowników do oficjalnej listy wspieranych urządzeń serwisu. Inni posiadacze konsoli szybko potwierdzili, że komunikat jest prawdziwy.

Netflix początkowo był dostępny na płycie

PlayStation 3 zadebiutowało w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2006 r. (w Europie dopiero w marcu 2007 r.), czyli niemal dwie dekady temu. Tech Spot zauważa, że Netflix pojawił się na konsoli w 2009 r., choć dostęp do usługi był wtedy dość nietypowy. Ze względu na umowę na wyłączność między Netflixem a Microsoftem, cyfrowa wersja aplikacji była dostępna wyłącznie na Xboxie 360. Użytkownicy PS3 musieli zamawiać specjalną płytę Blu-ray, aby w ogóle skorzystać z serwisu.

Dopiero w 2010 r., po zakończeniu tej umowy, właściciele PlayStation 3 mogli pobrać pełnoprawną aplikację Netflixa ze sklepu PlayStation Store.

Decyzja nie powinna nikogo dziwić

Choć decyzja Netflixa nie wpłynie na dużą liczbę użytkowników, to stanowi kolejny symboliczny moment pokazujący, jak długo PlayStation 3 potrafiło utrzymać się przy życiu w różnych zakątkach świata technologii. Netflix od lat stopniowo wycofuje wsparcie dla starszych platform – rozwój kodeków wideo, wymagań DRM i standardów bezpieczeństwa sprawia, że utrzymywanie kompatybilności z przestarzałym sprzętem staje się coraz mniej opłacalne.

Netflix nadal działa na Xbox 360

Co ciekawe, jak zauważa Kotaku, konsola Xbox 360, która zadebiutował jeszcze wcześniej – w listopadzie 2005 r. – nadal może obsługiwać Netflixa. Jest jednak haczyk: aplikacja działa tylko wtedy, gdy została pobrana przed zamknięciem cyfrowego sklepu Xboxa w 2024 r. (albo przy użyciu nieoficjalnych metod na obejście tego ograniczenia).

foto na wejście: Adobe Stock