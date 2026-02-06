Kryzys pamięci uderza w komputery. Producenci przejdą na chińskie kości?

Problemy z dostępnością pamięci RAM podbijają nie tylko ceny modułów, ale też całych komputerów i laptopów. Drożejący DRAM zmusza producentów do szukania alternatyw – ratunkiem mogą okazać się chińskie pamięci CXMT.

Pamięć RAM to jeden z kluczowych komponentów każdego komputera. Gdy jej ceny rosną, producenci OEM (Original Equipment Manufacturer) stają przed prostym wyborem: albo zaakceptować niższe marże, albo przenieść koszty na konsumentów. W ostatnich kwartałach sytuacja stała się szczególnie trudna – kontraktowe ceny pamięci DRAM rosły miejscami o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent rok do roku.

Dodatkowym problemem jest fakt, że najwięksi globalni dostawcy pamięci – Samsung, SK hynix i Micron – coraz mocniej koncentrują swoje moce produkcyjne na segmentach o najwyższej marży, takich jak pamięci HBM wykorzystywane w akceleratorach AI i centrach danych. Dla rynku konsumenckiego oznacza to mniejszą dostępność klasycznych modułów DDR4 i DDR5.

Efekt? Droższe komputery, droższe laptopy i mniejsza elastyczność konfiguracji sprzętu.

Najwięksi producenci komputerów sięgają po CXMT

Według doniesień Nikkei Asia, najwięksi producenci komputerów – HP, Dell, Acer oraz ASUS – rozpoczęli proces walidacji pamięci DDR5 produkowanych przez chińską firmę CXMT. Oznacza to, że testują one kompatybilność i niezawodność tych modułów z myślą o ich potencjalnym wykorzystaniu w masowych produktach jeszcze przed końcem roku.

To wyraźny sygnał, że integracja chińskich pamięci RAM w komputerach konsumenckich przestaje być tylko teoretycznym scenariuszem, a zaczyna stawać się realną opcją rynkową.

Czym zajmuje się CXMT?

CXMT (ChangXin Memory Technologies) to obecnie największy producent pamięci DRAM w Chinach i jednocześnie jeden z niewielu graczy na świecie, którzy próbują konkurować z dominującą „wielką trójką” z Korei Południowej i USA. Firma została założona w 2016 r., a jej głównym celem jest uniezależnienie chińskiego rynku od zagranicznych dostawców pamięci.



Pamięci DDR5 produkcji CXMT (foto: ICViews Weixin)

CXMT produkuje dziś pamięci DDR4 i DDR5 do komputerów i laptopów, a także LPDDR5 / LPDDR5X do urządzeń mobilnych. W dalszej perspektywie rozwija również technologie o wyższej przepustowości.

Choć technologicznie CXMT wciąż ustępuje liderom rynku pod względem najbardziej zaawansowanych procesów produkcyjnych, to w segmencie masowym oferuje produkty wystarczająco dobre, by spełnić wymagania OEM-ów.

Dlaczego producenci komputerów rozważają chińskie pamięci?

Decyzja o sięgnięciu po pamięci CXMT nie wynika wyłącznie z ceny. Kluczowe są trzy czynniki:

1. Niedobory podaży

Przy ograniczonej dostępności pamięci od tradycyjnych dostawców, alternatywne źródła stają się niezbędne, by utrzymać ciągłość produkcji.

2. Presja kosztowa

Zakup pamięci RAM po aktualnych cenach rynkowych szybko przełożyłby się na droższe komputery i laptopy. Dlatego producenci coraz chętniej patrzą w stronę CXMT, która przy dużych wolumenach może zaproponować tańsze i stabilniejsze dostawy.

3. Dywersyfikacja łańcucha dostaw

Dla globalnych producentów uniezależnienie się od trzech dominujących firm DRAM to strategiczna korzyść. Nawet częściowe przejście na alternatywnego dostawcę wzmacnia pozycję negocjacyjną OEM-ów.

Chińskie pamięci jako "koło ratunkowe” rynku komputerów

W obecnej sytuacji rynkowej pamięci CXMT mogą okazać się swoistym kołem ratunkowym dla producentów komputerów, pozwalając im ograniczyć wzrost cen gotowych zestawów, utrzymać dostępność popularnych konfiguracji, ale też zabezpieczyć produkcję na czas nasilonego popytu.

Nie oznacza to jednak natychmiastowej rewolucji. Proces walidacji pamięci jest długotrwały, a OEM-y będą ostrożne – szczególnie w segmencie biznesowym i korporacyjnym. Mimo to wszystko wskazuje na to, że chińskie pamięci RAM po raz pierwszy mogą trafić do głównego nurtu komputerów konsumenckich.

Jeśli ten trend się utrzyma, CXMT może w najbliższych latach stać się realnym, globalnym graczem – a dla konsumentów oznaczałoby to jedno: większą stabilność cen i mniejszą zależność rynku PC od kryzysów podaży.