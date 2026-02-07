Zasypują hotel recenzjami. Wszystko przez jego nazwę

Włoski Hotel Stella Montis przeżywa masowy napływ recenzji od graczy Arc Raiders. Czemu hotel zawdzięcza sobie ten review-bombing? Hotel ten ma tę samą nazwę co lokalizacja w grze.

Arc Raiders to opracowana przez Embark Studios popularna strzelanka z elementami walki PvPvE (Player vs Player vs Environment). Stella Montis to z kolei "odosobniony ośrodek badawczy położony pośród pokrytych śniegiem szczytów", który stanowi jednocześnie ostatnią twierdzę przetrwania ludzkości.

W prawdziwym świecie Hotel Stella Montis to czterogwiazdkowy hotel w północnych Włoszech. Z pewnością nie jest tajnym ośrodkiem badawczym, ale podobnie jak Stella Montis z Arc Raiders jest położona w ośnieżonym paśmie górskim. Na tym podobieństwa się kończą, ale nie powstrzymało to graczy przed publikowaniem recenzji sugerujących, że hotel i lokacja w Arc Raiders to to samo.

Żart przerodził się w trend

"Dostałem plan Tempesta z kafeterii, znalazłem kilka wulkanów i il toro w Medical i grałem w Bastion Ball w strefie załadunku (uważajcie jednak na szczury). 10/10, polecam" - napisał jeden z użytkowników, który wystawił 5-gwiazdkową recenzję i oznaczył hotel jako "zaawansowany technologicznie" i "romantyczny". Oczywiście nie wszystkie recenzje były pozytywne.

"Straszne doświadczenie" – napisał inny gracz, który przyznał hotelowi tylko 3 z 5 gwiazdek. "Polecam podróżowanie w pojedynkę do tego hotelu. Każda grupa większa niż 2 osoby ma bardzo duże prawdopodobieństwo spotkania szczurów w holu. Hotel ma sekcję medyczną, w której często można znaleźć zwłoki. Poza tym, będąc tutaj, prosimy o uprzejmość wobec innych gości" - dodał inny.

Mimo to napływ recenzji od graczy Arc Raiders okazał się pozytywny dla hotelu. Kiedy recenzje związane z Arc Raiders pojawiły się po raz pierwszy na subreddicie /r/ArcRaiders, hotel miał ocenę 4,4 gwiazdki. Wraz z napływem kolejnych recenzji, ocena wzrosła. Mnogość odniesień do Stella Montis z gry możejednak wprawić niektórych potencjalnych gości w zakłopotanie.Bardzo prawdopodobne jest, że potraktują dosłownie każdą wzmiankę o "szczurach".