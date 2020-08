Puzzle dla graczy dołączają do koszulek, figurek, czapeczek i innych licencjonowanych akcesoriów w ofercie Good Loot. Pierwsze zapowiedziane zestawy zapowiadają się wyśmienicie.

Gry dają dużo frajdy, ale bawić można się także bez prądu – przy świetnych planszówkach albo puzzlach, które znów zyskują na popularności. Nic w tym dziwnego, gdy pojawiają się tak świetne zestawy jak ten, o którym chcemy wam dziś powiedzieć. Już w przyszłym miesiącu w ofercie Good Loot pojawią się zestawy dla miłośników elektronicznej rozrywki. Czekają na nas układanki z unikatowymi grafikami przygotowanymi przez twórców takich gier jak Cyberpunk 2077, DOOM Eternal czy Fallout 4.

Już 10 września do sklepów trafią puzzle dla fanów gier:

Assassin’s Creed: Valhalla

Cyberpunk 2077

Dishonored 2

DOOM Eternal

Dying Light

Dying Light 2

Fallout 4

Gwint

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Good Loot oferuje puzzle dla graczy. Co znajdziesz w pudełku?

Każdy taki zestaw to układanka o wymiarach 68 x 48 cm z 1000 elementów oraz plakat w takim samym formacie (swoją drogą idealnym do umieszczenia w ramce lub antyramie), a do tego bawełniany woreczek ze sznurkiem – na puzzle, rzecz jasna. Całość wieńczy natomiast kolekcjonerskie pudełko z podwójną okładką.

Puzzle zostały stworzone przez „renomowanego producenta”, a przez to mają być dobrze spasowane i odporne na zginanie. Twórcy chwalą się ponadto nadrukiem wykonanym w nowej technologii zapewniającej wysoką jakość i nasycone kolory oraz „efektem płótna”, dzięki któremu do minimum zostało zredukowanie odbijania światła. A tak prezentują się wszystkie zapowiedziane zestawy:

Widzisz coś dla siebie?

Źródło: Cenega, Good Loot

