Microsoft uchylił kolejnego rąbka tajemnicy w temacie Xbox Series X. Bo specyfikacja jest ważna, a cena jest nawet ważniejsza, niemniej jednak interfejs użytkownika również jest istotny – szczególnie w kontekście tego, jak przyjemnie korzysta się z urządzenia.

Interfejs Xbox Series X zaprezentowany. Co się zmieni?

Wygląda na to, że z konsoli Xbox Series X będzie się korzystało bardzo wygodnie. Choć trudno mówić o rewolucyjnych zmianach, Microsoft kontynuuje rozwijanie interfejsu, jaki znamy z urządzenia obecnej generacji, czyli Xboksa One. Mając więc tak solidne fundamenty amerykański gigant postanowił zadbać „jedynie” o to, by faktami były stwierdzenia, że:

łatwiej zrozumiesz, co widzisz na ekranie,

tekst jest bardziej czytelny,

dostęp do najważniejszych funkcji jest szybszy,

wczytywanie ekranu głównego jest o 50% krótsze,

a wykorzystanie pamięci – o 40% mniejsze.

Jak przekonują projektanci, celem było upewnienie się, że gracze nie będą tracić czasu na szukanie opcji czy czekanie aż wszystko się załaduje – zamiast tego czas przeznaczony na granie spędzą – co tu dużo mówić – na graniu. Dodatkowo konsola nie będzie bez potrzeby zabierała zasobów na utrzymanie interfejsu – w końcu chodzi o to, by jak najwięcej mocy i pamięci miały do dyspozycji same gry.

Interfejs konsoli Xbox Series X… nie tylko dla konsoli Xbox Series X

Nowy interfejs zadebiutuje w listopadzie, wraz z konsolą Xbox Series X, ale zostanie także udostępniony posiadaczom konsol Xbox One w ramach aktualizacji. Mało tego – możemy liczyć na pełną integrację z platformami desktopowymi i mobilnymi. Xboksowe aplikacje na peceta będą więc wyglądać tak samo, a do wpisywania treści na konsoli skorzystamy z klawiatury na smartfonie. Z telefonu skorzystamy też, gdy będziemy chcieli szybko udostępnić wideo nagrane na konsoli. Nie będzie trzeba przełączać się pomiędzy urządzeniami – one wszystkie będą ze sobą współpracować w ramach jednego ekosystemu Xbox.

