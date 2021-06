Quake powraca! A przynajmniej w sieci pojawiły się informacje, które pozwalają wierzyć w to, że rzeczywiście tak jest. Już niedługo mamy doczekać się pełnoprawnej kontynuacji tej kultowej serii.

Nowy Quake nadciąga

Quake to obok DOOMa i Wolfensteina jeden z najważniejszych tytułów, jeśli chodzi o klasykę gatunku pierwszoosobowych strzelanek. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych jednak praktycznie umarł – jest wprawdzie Quake Champions, ale to można traktować jedynie jako spin-off. Na szczęście coraz głośniej mówi się o potencjalnym powrocie tej marki.

DOOM powrócił w 2016 roku i zdecydowanie był to udany powrót, którego kontynuacji doczekaliśmy się w ubiegłym roku – za sprawą genialnego DOOM Eternal. Wolfenstein z kolei właściwie nigdy nie zginął, a ostatnie odsłony (pomijając może Youngblood) znalazły miejsce w sercach miłośników FPS-ów. Quake natomiast nie doczekał się pełnoprawnej gry od 2005 roku (kiedy to światło dzienne ujrzała „Czwórka”). Dobra wiadomość jest taka, że wkrótce może się to zmienić, a palce maczać w tym mają autorzy nowych DOOM-ów i Wolfensteinów.

Owoc współpracy id Software i twórców Wolfensteina

To właśnie ekipy id Software i MachineGames wspólnymi siłami miałyby stworzyć nową odsłonę serii Quake. Autorem tej informacji jest Shpeshal Nick, współzałożyciel XboxEra. Według niego ta świeża produkcja jest już przygotowywana oraz zaoferuje zarówno jednoosobową kampanię, jak i rozgrywkę wieloosobową w kilku trybach. Co ciekawe, w tej pierwszej mielibyśmy mieć do czynienia z protagonistką. Cóż, Ranger nie ma takiej pozycji jak Doom Slayer czy B.J. Blazkowicz, więc nie byłby to chyba aż tak duży szok.

Shpeshal Nick ma na koncie kilka potwierdzonych przecieków, co pozwala wierzyć także w te informacje o nowym Quake’u. Czy jest to coś, na co czekasz?

