AMD może zaskoczyć kartami graficznymi Radeon RX 6000. W planach producenta podobno są trzy układy, które zaoferują zaskakująco dobrą specyfikację.

Premiera kart graficznych AMD Radeon RX 6000 zbliża się coraz większymi krokami. Czego możemy się spodziewać? Ciekawe przecieki na temat specyfikacji nowych modeli pojawiły się w... systemie operacyjnym Apple macOS 11.

AMD szykuje nową generację kart graficznych Radeon

Potwierdzonych informacji nie ma za wiele. Wiemy, że AMD pracuje nad serią Radeon RX 6000, która zastąpi obecne modele Radeon RX 5000 i będzie konkurować z modelami GeForce RTX 3000.

Nowe karty mają korzystać z procesorów graficznych Navi 2X na bazie architektury RDNA 2. Oprócz poprawy wydajności i efektywności energetycznej, układy zaoferują lepszą funkcjonalność (w tym wsparcie dla DirectX 12 Ultimate).

Specyfikacja kart graficznych Radeon RX 6000

Co prawda firma AMD jeszcze nie ujawniła specyfikacji nowych modeli, ale ciekawe informacje pojawiły się w testowej wersji systemu macOS 11 – programiści ukryli tam częściową specyfikację kart Radeon RX 6000 (najprawdopodobniej pojawią się one także w nowych komputerach producenta). W planach są trzy układy: Navi 21, Navi 22 i Navi 23, co potwierdzałoby się z wcześniejszymi przeciekami.

Navi 21 to topowy przedstawiciel serii (najprawdopodobniej jest to tzw. Big Navi dla modeli Radeon RX 6900). Układ dysponuje 80 jednostkami obliczeniowymi CU - zakładając, że każdy dysponuje 64 procesorami strumieniowymi, łącznie oferuje on 5120 procesorów strumieniowych. Chip współpracuje z pamięciami GDDR6 i HBM2 (jeszcze nie wiadomo o jakiej magistrali).

Pozostałe układy mają reprezentować średni segment – można podejrzewać, że znajdą one zastosowanie w modelach Radeon RX 6800/6700 i Radeon RX 6600. Navi 22 ma 40 bloków obliczeniowych CU (2560 SP) i 192-bitowy interfejs pamięci GDDR6, natomiast Navi 23 oferuje już tylko 32 bloki obliczeniowe (2048 SP) i 128-bitowy interfejs pamięci GDDR6.

Układ graficzny Navi 21 Navi 22 Navi 23 Bloki CU 80 40 32 Procesory strumieniowe 5120? 2560? 2048? Taktowanie GPU 2050-2200 MHz 2500 MHz ? Pamięć VRAM HBM2/GDDR6 GDDR6 192-bit GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 2000/16 000 MHz 16 000 MHz ? Seria kart Radeon RX 6900? Radeon RX 6800/6700? Radeon RX 6600?

Kiedy premiera nowych kart AMD Radeon?

Więcej powinniśmy się dowiedzieć 28 października – producent organizuje wtedy konferencję, na której ma zapowiedzieć karty Radeon RX 6000 (prawdopodobnie wtedy też poznamy dokładną specyfikację, wydajność i ceny pierwszych modeli).

Na sklepową premierą kart zapewne poczekamy trochę dłużej, aczkolwiek ostatnie informacje od pracowników AMD wskazują na dobrą dostępność sprzętu.

Źródło: Reddit @ stblr, Twitter @ harukaze5719

