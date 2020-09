AMD obiecuje dobrą dostępność kart Radeon RX 6000

Premiera kart graficznych AMD Radeon RX 6000 zbliża się coraz większymi krokami. Jak będzie wyglądać kwestia ich dostępności? Producent obiecuje, że zainteresowani zakupem nie będą mieli takich problemów, jak w przypadku konkurencyjnych modeli GeForce RTX 3000.

Temat wywołał Andre Elijah – jeden z programistów VR, AR i XR, który publicznie skrytykował „papierową” premierę GeForce RTX 3090. Słaba dostępność kart ma odbić się na jego pracy.

Nas zainteresowała jednak druga część wiadomości. Elijah zasugerował, że podobnie będzie wyglądać dostępność nowych kart AMD Radeon i jest nawet w stanie się o to założyć.

Wyzwanie podjął Frank Azor - główny architekt rozwiązań do gier i marketingu w AMD odbił piłeczkę, że... już nie może się doczekać odbioru wygranej z zakładu.

Doing our best to set and meet proper expectations. We are listening, learning and adapting to offer the best experience we can.