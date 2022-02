Karty graficzne AMD Radeon RX 7000 zbliżają się coraz większymi krokami, a my poznajemy coraz więcej przecieków na ich temat. Ostatnie pogłoski wydają się tutaj wyjątkowo interesujące…

Co wiemy o kolejnej generacji kart graficznych AMD? Z oficjalnych informacji właściwie niewiele.

Jakiś czas temu potwierdzono, że nowa seria Radeonów będzie bazować na układach graficznych Navi 3X korzystających z architektury RDNA 3. Oczywiście spodziewamy się poprawy wydajności i efektywności energetycznej, ale dokładnych informacji jeszcze nie ujawniono.

Producent zdradził jedynie zastosowanie „zaawansowanego procesu produkcyjnego”. Co się kryje pod tym stwierdzeniem?



Wpis w profilu jednego z inżynierów AMD w serwisie LinkedIn (obecnie usunięty)

Niedawno jeden z inżynierów wygadał się, że procesor graficzny Navi 31 będzie produkowany w 5- i 6-nanometrowym procesie litograficznym (podobno mamy mieć do czynienia z układem MCM, łączącym kilka jąder krzemowych), a słabsze modele - Navi 32 i Navi 33 w 6-nanometrowym.

Radeon RX 7700 zagrozi topowym modelom z obecnej generacji?

Wiemy, że prace nad nowymi kartami graficznymi idą pełną parą. Według użytkownika Greymon55, w planach są modele z serii Radeon RX 7900 (Navi 31), Radeon RX 7800 (Navi 32) i Radeon RX 7700 (Navi 33).

Jakiej wydajności możemy się spodziewać? To samo źródło wskazuje, że średniopółkowy Radeon RX 7700 ma oferować lepsze osiągi od modelu Radeon RX 6900 XT (czyli dotychczasowego lidera wydajności). Prawdopodobnie będzie on oferować podobne możliwości do nadchodzącego modelu Radeona RX 6950 XT.

Jeśli przecieki okazałyby się prawdziwe, to czekałby nas ogromny skok wydajności. Na potwierdzenie tych informacji jednak musimy jeszcze poczekać. Premiera kart Radeon RX 7000 - RDNA 3 ma nastąpić w tym roku, ale nie spodziewalibyśmy się ich wcześniej niż w trzecim lub czwartym kwartale (jako pierwsze podobno mają zadebiutować właśnie modele Radeon RX 7700).

Źródło: AMD, LinkedIn, Twitter @ Greymon55