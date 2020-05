Raspberry Pi 4 z 8 GB RAM to najdroższa „malinka” w historii, ale też najpotężniejszy model w rodzinie. To imponująca płytka, dająca nadzieje na jeszcze bardziej imponujące projekty.

Raspberry Pi z 8 GB RAM otwiera drzwi do ambitnych projektów

Już w podstawowej wersji płytka Raspberry Pi 4 zachwycała (trzykrotnie większą) wydajnością, obsługą wideo w jakości 4K/60fps, przemyślanym zestawem portów (z gigabitowym Ethernetem, USB 3 i micro-HDMI na czele) oraz szybką łącznością bezprzewodową zapewnianą przez technologie Wi-Fi 5 i Bluetooth 5. W nowym wariancie to wszystko pozostaje do naszej dyspozycji, ale na realizację czekają nawet bardziej ambitne projekty, bo mamy do dyspozycji dwa razy więcej pamięci – aż 8 GB RAM.

Raspberry Pi z 8 GB RAM to coś, co potrafi zaimponować, biorąc pod uwagę gabaryty tej płytki. Otwiera równocześnie drzwi do zaawansowanych projektów – wszak to tyle samo pamięci, co we flagowych smartfonach czy mini pecetach i nawet więcej niż we wielu uniwersalnych laptopach z niższej półki cenowej. Aby domorośli inżynierowie mogli w pełni wykorzystać ten potencjał, Fundacja Raspberry Pi udostępniła także nową, 64-bitową wersję systemu operacyjnego Raspbian, bazującego na jądrze Linux.

Ile kosztuje Raspberry Pi 4 z 8 GB RAM? Cena zachęca do zakupu

Raspberry Pi 4 z 8 GB pamięci RAM kosztuje 75 dolarów. Wciąż też dostępne są w sprzedaży poprzednie wersje płytek – za warianty z 4 GB i 2 GB RAM zapłacimy odpowiednio 55 i 35 dolarów.

Źródło: Raspberry Pi Foundation, Engadget, The Verge

