Apple z rewolucją. Czip M5 napędza nowego iPada Pro i MacBooka Pro

Apple zaprezentowało właśnie nowe urządzenia z najnowszym czipem M5, który ma stać się fundamentem przyszłości AI i wydajności mobilnej.

Wśród nowości znalazł się iPad Pro z M5 oraz 14-calowy MacBook Pro z M5, a firma podkreśla, że M5 to „kolejny wielki krok w wydajności AI dla Apple Silicon”.

iPad Pro z M5: mobilna „stacja robocza” z mocą AI

Nowy iPad Pro z czipem M5 oferuje przyrost wydajności. Apple podaje, że narzędzia AI działają do 3,5× szybciej niż w iPadzie Pro z M4 oraz aż 5,6× szybciej niż w modelach z M1. Dzięki integracji akceleratorów Neural Accelerator w każdym rdzeniu i nowemu 10-rdzeniowemu GPU urządzenie staje się platformą do pracy z generatywną sztuczną inteligencją. 

Wersje z łącznością komórkową wyposażono w modem C1X, który zapewnia do 50% szybszą transmisję danych w porównaniu do poprzedników, oraz czip komunikacyjny N1 wspierający Wi-Fi 7 i Bluetooth 6. 

Wpływ na płynność pracy przynosi także znacznie większa przepustowość pamięci zunifikowanej (ponad 150 GB/s) oraz szybszy odczyt i zapis danych. Apple zwiększył także bazową ilość pamięci dla wariantów 256 GB i 512 GB do 12 GB RAM. 

Wyświetlacz Ultra Retina XDR (OLED z technologią tandemową), obsługa zewnętrznych ekranów 120 Hz i smukła konstrukcja (5,1-5,3 mm grubości) podkreślają aspiracje iPada Pro jako narzędzia profesjonalnego. 

MacBook Pro 14″ z M5: laptop klasy pro z technologią AI

Apple również odświeża MacBooka Pro — 14-calowy model z czipem M5 ma dostarczać nowy poziom wydajności, w szczególności w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Nowa generacja GPU, szybsze CPU i integracja z nowym systemem operacyjnym pozwalają na znaczne skrócenie czasu wymagających obliczeń. 
Choć firma nie podaje wszystkich szczegółów technicznych w komunikacie, zaznacza, że MacBook Pro z M5 ma być idealnym narzędziem dla twórców, programistów i profesjonalistów potrzebujących sprzętu do pracy nad multimediami i modelami AI. 
M5: fundament nowej ery AI w Apple Silicon

Według Apple czip M5 to „next big leap” w wydajności AI — projektowany od podstaw z myślą o sztucznej inteligencji, z ulepszonym systemem Neural Engine i akceleratorami w każdym rdzeniu. M5 ma pozwalać na przetwarzanie zadań generatywnych lokalnie, bez konieczności przesyłania danych do chmury, co sprzyja prywatności użytkownika. 
Dzięki tej architekturze urządzenia działają bardziej efektywnie i energooszczędnie nawet przy dużych obciążeniach AI. Firma podkreśla, że nowy ekosystem — iPadOS 26 dla iPada oraz najnowsza wersja macOS dla MacBooka — będzie głęboko zintegrowany z funkcjami AI, co pozwoli użytkownikom korzystać z inteligentnych narzędzi systemowych na co dzień.

Dla kogo i kiedy?

iPad Pro z czipem M5 dostępny będzie w wariantach 11 i 13 cali, w kolorach gwiezdnej czerni i srebrnym. Przedsprzedaż rusza od 15 października 2025 r., a urządzenia trafią do sklepów 22 października. Cena zaczyna się od 4999 zł za wersję Wi-Fi modelu 11″. 
MacBook Pro z M5 również będzie dostępny w wariantach z nową konfiguracją sprzętową. Apple nie ujawnił jeszcze jego oficjalnej ceny.

