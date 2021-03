Do 31 marca 2021 roku w ramach akcji Play At Home, firma Sony postanowiła udostępnić aż 10 darmowych gier, w tym właśnie Ratchet & Clank. Właśnie otrzymaliśmy informację, że wkrótce do gry trafi nowa aktualizacja.

Ratchet & Clank – wkrótce zostanie udostępniona nowa aktualizacja

Nie tak dawno informowaliśmy, że firma Sony postanowiła udostępnić aż 10 darmowych gier w ramach akcji Play At Home. Na szczęście nie jest to jedyna dobra informacja, bowiem jedna z darmowych produkcji ma otrzymać aktualizację, która pozwoli na rozgrywkę w 60 FPS na konsoli nowej generacji od japońskiego giganta – PS5. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun gry, jeśli jeszcze nie mieliście okazji go zobaczyć.

Play At Home – oto pozostałe darmowe tytuły do odebrania

Oczywiście Ratchet & Clank to jedyna gra, która została udostępniona za darmo. SONY w ramach akcji Play At Home postanowiło udostępnić również Abzû, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper oraz Paper Beast. Warto na sam koniec wspomnieć, że od 19 kwietnia do 14 maja 2021 roku będziecie mogli całkowicie za darmo odebrać jedną z najlepszych gier na konsolę PS4 – Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

