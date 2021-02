Jim Ryan – czyli CEO Sony Interactive Entertainment w udzielonym nie dawno wywiadzie dla serwisu GQ wspomniał o tym, że japoński gigant planuje w przyszłości publikować więcej gier w dniu premiery w ramach abonamentu PS Plus.

Więcej gier ekskluzywnych zadebiutuje w dniu premiery w ramach abonamentu PS Plus

Sony wydało wcześniej kilka znaczących gier bezpośrednio dla subskrybentów PlayStation Plus, w szczególności grę Destruction AllStars i Bugsnax. Subskrybenci PS Plus mogą co miesiąc odbierać określoną liczbę darmowych gier od czasów PS4. W tym samym wywiadzie serwis GQ przytoczył własne statystyki, które sugerują, że 87% osób posiadających PS5 jest subskrybentami PS Plus. Darmowe gry PS Plus w lutym to wspomniane wcześniej Destruction AllStars, Concrete Genie i Control: Ultimate Edition. Coraz częściej darmowe gry PS Plus zawierały ekskluzywne gry PS5, takie jak, chociażby wspomniane wcześniej Destruction AllStars czy Bugsnax.

W​ydawanie gier bezpośrednio na PS Plus jest bardzo interesującym i innowacyjnym sposobem publikowania gier. To działa dla nas jako wydawcy i wiemy, że subskrybenci PlayStation Plus to uwielbiają.

Czego jeszcze możemy się spodziewać?

Oczywiście nie była to jedyna informacja, która została ujawniona. Z tych złych warto tutaj wspomnieć o przesunięciu daty premiery Gran Turismo 7 na 2022 z powodu wyzwań produkcyjnych związanych z Covid. Nie możemy również zapomnieć o tym, że fani pecetów wkrótce będą mogli wypróbować jedną z najlepszych gier na konsole Sony – Days Gone oraz, że Horizon Forbidden West prawdopodobnie trafi do nas jeszcze w 2021 roku. CEO Sony powiedział również, że Sony pracuje nad PlayStation VR 2, które będzie korzystało z konfiguracji jednoprzewodowej i uchwyci postęp technologiczny, jaki miał miejsce od czasu wydania pierwszego PS VR.

Ciekawi jesteśmy co Wy sądzicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GQ Magazine

