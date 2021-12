Obchody 35-lecia działalności Ubisoftu przynoszą graczom sporo upominków. Tym razem padło na Rayman Origins.

Rayman Origins za darmo

Tylko w ostatnich tygodniach można było zgarnąć nie tylko drobne przedmioty cyfrowe, ale też pełne wersje gier. Między innymi cały pakiet Assassin's Creed Chronicles Trilogy, Splinter Cell Chaos Theory czy Anno 1404 History Edition. Zgodnie z obietnicami na tym się nie skończyło.

Kolejna darmowa gra udostępniona przez Ubisoft to Rayman Origins. Również w tym przypadku mowa o ofercie skierowanej do posiadaczy PC. I chociaż mamy z nią do czynienia od 14 grudnia, to spokojnie, nie trzeba się śpieszyć. Czasu na pobranie Rayman Origins za darmo jest jeszcze całkiem sporo. Można zrobić to do 22 grudnia do godziny 10:00 naszego czasu.

Stara, ale jara. To nadal dobra platformówka

Rayman Origins zadebiutował na PC w 2012 roku. Niemal 10 lat to sporo, ale akurat w tym przypadku mowa o grze, która nie zestarzała się w sposób do niej zniechęcający. I to nie tylko z racji widoku 2D. Oprawa cały czas może być uznawana za dość przyjemną, a o samej rozgrywce można wypowiadać się jeszcze cieplej. Średnia ocen znacznie przekraczająca 80% i w mediach i wśród graczy mówi wiele.

Coś nowszego? Proszę bardzo - Assassin's Creed Odyssey

Rayman Origins to obecnie jedna, ale nie jedyna z atrakcji przygotowanych przez omawianego producenta i wydawcę. Wśród innych warto zwrócić uwagę na darmowy weekend z Assassin's Creed Odyssey. To przedostatnia z głównych odsłon serii, miała premierę w 2018 roku.

Sprawdzanie rozgrywki (pełnej wersji gry) jest możliwe do 19 grudnia. Co warte podkreślenia, ta oferta skierowana jest nie tylko dla preferujących PC, ale również konsole, a także usługę Google Stadia.

Źródło: Ubisoft