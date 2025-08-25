Realme pozamiatało. Mają telefon, który dzięki baterii 15000 mAh wytrzyma 5 dni

Chiński producent pokazuje, że czas pracy smartfona na jednym ładowaniu może być naprawdę długi. Konkurencja zostaje daleko w tyle.

Wybierając nowy telefon, czas pracy na baterii jest jednym z istotnych aspektów. Nawet najlepsze smartfony rzadko kiedy pozwalają na więcej niż 2 dni pracy (i to przy oszczędnym dysponowaniu energią). Realme pokazuje natomiast, że może znacznie wydłużyć czas pracy bez ładowania. Ich nowy telefon ma trzy razy większy akumulator, niż większość konkurencji.

Smartfon Realme z baterią 15000 mAh

Obecnie standardowa pojemność baterii to około 5000 mAh. Jeśli smartfon (np. Motorola Edge 60 Pro lub OnePlus 13) ma baterię 6000 mAh, jest to jego ogromny plus. Rekordziści oferują natomiast akumulatory o pojemności do 7000 mAh. Nawet w porównaniu z nimi bateria nowego Realme wydaje się wręcz gigantyczna.

Nowy smartfon chińskiej firmy imponuje. Nie tylko ma wielką baterię 15000 mAh, ale jest też całkiem smukły. Grubość na poziomie 8,5 mm nie odbiera znacząco od rynkowych standardów. Podobną mają m.in. najnowsze smartfony Google Pixel 10, gdzie bateria ma około 5000 mAh pojemności. W celu minimalizacji rozmiarów, Realme zdecydowało się na baterię z anodą krzemową.

Aż 5 dni pracy bez ładowarki

Tak duża bateria w nowym Realme ma się przekładać na aż 5 dni czasu pracy. Mamy też bardziej szczegółowe zapowiedzi. Nowy model ma pozwolić na oglądanie wideo (np. YouTube, Netflix) aż przez 50 godz. bez przerwy. Czas nagrywania wideo to imponujące 18 godz. i 45 min. W razie potrzeby można też całkiem szybko napełnić baterię - smartfon dostanie ładowanie z mocą 80 W.

Nie wiemy zbyt wiele o reszcie specyfikacji tego modelu. Na grafikach reklamowych widzimy podwójny aparat główny i kamerkę do selfie w okrągłym wycięciu w płaskim ekranie. Waga to tylko nieco ponad 200 g.

Opisany smartfon póki co jest konceptem i pokazem możliwości producenta. Ciężko powiedzieć, czy trafi do sprzedaży i na jakich rynkach mógłby się pojawić. Oficjalna premiera została zapowiedziana na 27 sierpnia, wtedy poznamy więcej szczegółów.