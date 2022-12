Za nami globalna premiera smartfonów realme 10 Pro i realme 10 Pro+. Sprawdźmy, co mają do zaoferowania.

realme 10 Pro i realme 10 Pro+ po globalnej premierze

Pisaliśmy ostatnio o chińskich markach smartfonów, które cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Na fali wznoszącej jest między innymi realme, które nie przestaje serwować kolejnych nowości. Pojawił się już u nas realme 10, ale nie od dziś było wiadomo, że doczeka się towarzystwa w postaci realme 10 Pro i realme 10 Pro+. Obydwa modele są już po globalnej premierze.

Czy też będą dostępne w Polsce? Raczej tak, bo rodzimy oddział producenta wspomniał o dzisiejszej globalnej premierze. Na szczegóły musimy jednak poczekać. Ceny powinny oscylować w granicach 1400 - 1800 złotych, zależnie od modelu i konfiguracji.

realme 10 Pro+ z zakrzywionym ekranem

W przypadku realme 10 Pro+ chyba najmocniej akcentowany jest wyświetlacz. Producent ma się czym chwalić, bo pokusił się o panel wykonany w technologii AMOLED, na którym prezentowany będzie obraz o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Akcentowany jest również fakt, iż został on zakrzywiony na boczne krawędzie, co będzie miało jednak nie tylko zwolenników, ale i przeciwników. Przekątna jest naprawdę spora, wynosi 6.7 cala.

Co we wnętrzu? realme 10 Pro+ napędza procesor MediaTek Dimensity 1080 wykonany w 6 nm procesie technologicznym, w zależności od wariantu wspomaga go 6 GB lub 8 GB pamięci RAM. Smartfon posiada też baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67W i aparat fotograficzny w konfiguracji 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix.

Nieco słabiej wyposażony realme 10 Pro dla zwolenników klasyki

realme 10 Pro jest na pierwszy rzut oka bardzo podobny, ale widać jedną bardzo istotną różnicę. W tym przypadku wyświetlacz (6.72 cala) nie jest zakrzywiony. Rozdzielczość i częstotliwość odświeżania nie różnią się względem modelu z plusem w nazwie, ale mówimy tu o panelu IPS.

Za wydajność tej propozycji odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), też z 6 GB lub 8 GB pamięci RAM w zestawie. Bateria i tu ma pojemność 5000 mAh, ale ładowanie mniejszą moc 33W. Jeśli się przyjrzeć to widać też, że realme 10 Pro ma podwójny aparat fotograficzny. Składa się z oczek 108 Mpi i 2 Mpix, zrezygnowano więc z obiektywu ultraszerokokątnego. Szkoda, zapewne będą osoby, którym może tego elementu brakować.

Obydwa modele wyposażono w system Android 13 z nakładką realme UI 4.0. Oferują ją jako pierwsze.

Trudno teraz przesądzać, jak będą wyglądały losy realme 10 Pro i realme 10 Pro+. Jeśli faktycznie pojawią się u nas w cenach około 1400 - 1800 złotych, to jest to przedział, w jakim wiele osób szuka czegoś dla siebie. Czy będzie można polecać właśnie realme 10 Pro lub realme 10 Pro+, powiedzą dopiero testy.

Źródło: realme