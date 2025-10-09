Od legendy fotografii ulicznej do flagowca. RICOH w realme GT 8 Pro

Producenci smartfonów od lat poszukują partnerów wśród firm związanych z branżą fotograficzną, by uzasadnić swoją przewagę w segmencie fotografii mobilnej, jak i skorzystać z ich know-how. Tym razem pod hasłem „4 lata w jednym ujęciu” współpracę nawiązały realme i Ricoh.

Pierwszą poważną współpracą producent smartfonów a firma foto, był tandem Huawei i Leica. Owocem porozumienia ikony fotografii z rosnącym jak na drożdżach wówczas chińskim koncernem były pierwsze podwójne moduły aparatów w smartfonach, ale też skok jakości fotografii, który emanował z czasem na całą branżę mobilną. Potem Leica związała swoją przyszłość z Xiaomi i tak jest do dziś. Tymczasem inne chińskie marki weszły w alianse, OPPO z Hasselbladem, vivo z Zeiss. Były też próby samodzielnego zaistnienia na rynku fotografii mobilnej, tak działał Panasonic, ale jego pomysły nie zyskały zainteresowania.

Z tuzów rynku fotografii obecnie tym, który myśli o związaniu się z producentem smartfonów, jest Canon. Jednak to nie on, a w pewnym sensie również ikoniczny Ricoh, został wybrany na partnera innej chińskiej marki - realme. Tym samym bardziej zrozumiałe stają się już cyrkulujące w sieci zapowiedzi realme GT 8 Pro z oryginalnym układem aparatów na tylnej ściance.

Co RICOH będzie robił w realme GT 8 Pro?

realme przygotowuje się do premiery swojego flagowca realme GT 8 Pro następcy telefonu realme GT 7 Pro, który zdaniem Mirona przecierał szlaki. Być może nowy produkt też będzie wyznaczał nowe ścieżki, choć tym razem konkretnie w segmencie fotograficznym. Ricoh nie jest może marką, która w Polsce cieszy się szczególną popularnością w segmencie foto, bardziej znany jest jako producent sprzętu biurowego, ale na polu fotografii ma ogromne doświadczenie.



W sierpniu 2025 r. RICOH zaprezentował swój najnowszy kompakt GR IV. Patrząc się na ten aparat można wyobrazić sobie, co ma wyrazić współpraca realme i RICOH.

Jego aparaty z serii RICOH GR zaliczamy do kategorii kompaktów, ale ze względu na zastosowanie dużych sensorów typu APS-C (przekątna tylko 1,5 raza mniejsza od pełnej klatki) i autorskiej optyki (aparaty RICOH GR wyposażone są w jeden obiektyw o polu widzenia podobnym jak główne aparaty w smartfonach), o bardzo dobrej jakości zdjęć. Innym wyróżnikiem serii RICOH GR jest filozofia fotografowania i oprogramowanie, która gwarantuje ciekawie wyglądające zdjęcia prosto z aparatu. To właśnie te cechy, które czynią aparaty RICOH GR idealnymi narzędziami do tzw. fotografii ulicznej, realme chce zaadoptować do swoich smartfonów począwszy od realme GT 8 Pro.

Zdjęcia takie same, a jednak inne

Trudno sobie wyobrazić, co mogą zdziałać inżynierowie RICOH współpracujący z realme. Lepsze zdjęcia niż dotychczas? To bardzo niebezpieczne oczekiwanie, gdyż jak twierdzi Chase Xu, wiceprezes i CMO realme - Ludzie są zmęczeni tymi samymi, 'idealnymi' zdjęciami’. Coraz więcej osób chce pokazać swój własny styl, zamiast powielać ten sam wygląd.



Po lewej Kazunobu Saiki, po prawej Chase Xu.

Z kolei Kazunobu Saiki, dyrektor generalny działu aparatów w RICOH IMAGING COMPANY LTD. zauważa, że - RICOH GR i realme posiadają wspólną bazę młodych, kreatywnych użytkowników. Nasza kolaboracja nie tylko skupia się na innowacji produktowej, ale także inspiruje nowe pokolenie do bawienia się fotografią uliczną i odkrywania piękna w codziennym życiu.

4 lata w jednym ujęciu - kampania realme i RICOH

Oficjalne ogłoszenie współpracy nastąpi 14 października 2025 r. podczas wydarzenia w Chinach, gdy prawdopodobnie zobaczymy także pierwszy owoc tej kooperacji. I co istotne, jak zapowiada Chase Xu, nie należy spodziewać się smartfona trudnego w obsłudze, który docenią tylko wyrafinowani użytkownicy - to świeży, młodzieżowy sposób robienia zdjęć. Nie czekasz na idealne ujęcie, po prostu naciskasz przycisk i łapiesz moment: Snap by No Rules. A Kazanobu Saiki dodaje - dzięki naszej współpracy nawet ci, którzy zazwyczaj nie używają dedykowanych aparatów, doświadczą prawdziwej fotografii z realme GT 8 Pro.

realme już niejednokrotnie pokazało, że potrafi zrobić dobry fotograficzny smartfon i to niezależnie od jego pozycjonowania cenowego. Pamiętamy premierę realme GT 2 Pro, w którym obecny był innowacyjny ultraszerokokątny obiektyw o kącie widzenia równym 150 stopni. realme GT 8 Pro może przypomnieć nam te, nie tak odległe w czasie wydarzenie, a wyjątkowy podsystem foto-wideo ma szansę przyczynić się do zwiększenia popularności marki.

