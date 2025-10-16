HUAWEI WATCH Ultimate 2 to urządzenie stworzone z myślą o tych, którzy chcą mieć sprzęt gotowy na każdą przygodę – od najgłębszych jezior po najwyższe szczyty świata. Zastanówmy się, jak nowy smartwatch poradziłby sobie w starciu z najbardziej wymagającymi miejscami na Ziemi.

HUAWEI WATCH Ultimate 2, kompatybilny zarówno z systemem Android, jak i iOS, powstał po to, by sprostać naturze w jej najbardziej surowej formie: wytrzymuje ogromne ciśnienie, skrajne temperatury, intensywne nasłonecznienie i trudne warunki terenowe. Wszystko dzięki połączeniu wytrzymałej konstrukcji, inteligentnych funkcji zdrowotnych i precyzyjnych systemów nawigacyjnych.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 nie boi się nawet najgłębszego jeziora w Polsce

Głębokość jeziora Hańcza przekracza 108 metrów. Jeśli ta liczba sama w sobie nie robi na tobie wrażenia, to wiedz, że pod ponad 100-metrowym słupem wody panuje ciśnienie na poziomie 11,5 atmosfery. Jeśli znajdziesz się na takiej głębokości, to na każdy centymetr kwadratowy twojego ciała wywierany będzie nacisk z siłą 11,5 kg.

Organizm człowieka nie jest przystosowany do funkcjonowania w takich warunkach, dlatego nurkowanie na dnie jeziora Hańcza wymaga specjalistycznego sprzętu i długich przygotowań. HUAWEI WATCH Ultimate 2 potrafi natomiast znieść ekstremalnie wysokie ciśnienie od razu po wyjęciu z pudełka, bo jego metalowa obudowa została zaprojektowana tak, by wytrzymać ciśnienie do 20 atmosfer i pracować nawet na głębokości 150 metrów.

Nurkowanie techniczne w przypadku tak dużych głębokości to wielogodzinny proces, który wymaga szczegółowego planowania dekompresji i nadzorowania przez zespół zabezpieczający. Na szczęście HUAWEI WATCH Ultimate 2 został wyposażony w mini-sonar, który zapewnia podwodną komunikację tekstową z partnerem nurkowym oddalonym nawet o 30 metrów.

Oprogramowanie zegarka wykorzystuje ponadto zaawansowany algorytm dekompresyjny Bühlmanna ZHL-16C9, który monitoruje nurkowanie i zapewnia eksperckie wskazówki w krytycznych momentach. HUAWEI WATCH Ultimate 2 ostrzega o ponad 20 potencjalnych zagrożeniach, w tym za szybkim wynurzeniu, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 daje radę, gdy robi się jasno? No jasne!

Chilijska pustynia Atakama od dawna fascynuje naukowców, bo uznawana jest za najbardziej suche miejsce na Ziemi. Andy blokują wilgoć napływającą ze wschodu, a zimny Prąd Humboldta płynący wzdłuż wybrzeża Pacyfiku chłodzi powietrze i uniemożliwia tworzenie się deszczowych chmur. Efekt? Na niektórych obszarach Atakamy nigdy nie zanotowano opadów.

Ta suchość ma jeszcze jedną właściwość. Jako że w powietrzu nad pustynią brakuje cząsteczek wody, które mogłyby blokować promienie słoneczne, wyjątkowo dużo z nich dociera do Ziemi. W 2023 roku Atakama została uznana za najbardziej nasłonecznione miejsce na naszej planecie.

Jeśli trafisz tam z zegarkiem HUAWEI WATCH Ultimate 2, to nie masz powodów do obaw. Ekran o szczytowej jasności aż 3500 nitów zapewnia wysoką czytelność nawet w krytycznym nasłonecznieniu.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 pozwoli ci zdobywać szczyty

Im wyższa wysokość, tym niższe ciśnienie. Im niższe ciśnienie, tym mniej tlenu dostaje się do twoich płuc z oddechem. Na szczycie Mount Everestu każdy oddech dostarcza pęcherzykom płucnym o ok. 2/3 mniej tlenu niż na powierzchni morza.

Zdobywanie tak wysokich szczytów wymaga aklimatyzacji, czyli stopniowego przyzwyczajania organizmu do warunków panujących na dużych wysokościach. Bez tego grozi nam hipoksja, czyli niedotlenienie mózgu, które może prowadzić do nudności, osłabienia, problemów z koordynacją ruchową, a w skrajnych sytuacjach nawet do śmierci.

Na szczęście rozbudowane funkcje zdrowotne w zegarku HUAWEI WATCH Ultimate 2 pozwalają wykryć wczesne objawy choroby wysokościowej, dzięki czemu zdobywanie najwyższych szczytów staje się bezpieczniejsze.

Z HUAWEI WATCH Ultimate 2 nie zgubisz się nawet w największym lesie na świecie

Największy las deszczowy na świecie, Amazonia, rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie aż po Andy na zachodzie. Jego szerokość w najszerszym punkcie, u podnóża Andów, wynosi około 1900 kilometrów. Do pokonania takiego dystansu pieszo potrzeba 16 dni nieprzerwanego marszu, więc nie jest to miejsce, w którym chciałbyś się zgubić.

Lokalizatory GPS, ze względu na wyjątkowo gęste poszycie lasu, nie mają w Amazonii łatwo, ale HUAWEI WATCH Ultimate 2 jest gotowy nawet na taki scenariusz. Dwuzakresowy GPS, który odbiera sygnał na dwóch częstotliwościach jednocześnie, znacznie zwiększa szansę na złapanie sygnału nawet pod gęstym baldachimem drzew. Z kolei dzięki możliwości pobierania map offline i wgrywania tras, masz pewność, że nie zboczysz z wyznaczonej ścieżki.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 kontra najgorętsze miejsce świata

30 stopni Celsjusza to dla ciebie upał nie do zniesienia? Ciesz się, że 10. lipca 1913 roku nie było cię w kalifornijskiej Dolinie Śmierci, gdzie termometry pokazały aż 56,7 stopni Celsjusza. Do dziś jest to światowy rekord temperatury powietrza, bo zazwyczaj w okresie letnim średnie temperatury ledwie przekraczają tam 40 stopni.

Większość ludzi trzęsie się ze strachu na samą myśl o temperaturach tego pokroju, ale nie HUAWEI WATCH Ultimate 2. Zegarek może być noszony na nadgarstku nawet wtedy, gdy temperatura otoczenia sięga 55 stopni Celsjusza.