Intel podnosi ceny starszych procesorów. Klienci mogą przejść do AMD

Starsze procesory Intel Core 12., 13. i 14. generacji długo były ciekawa opcją do budowy tańszych komputerów. Teraz jednak ich ceny rosną – podwyżki obejmują nawet popularne modele, jak Core i5-13400F i i5-14600KF.

Nie zawsze najnowszy sprzęt okazuje się najbardziej opłacalnym wyborem. Starsze procesory Intel Core 12., 13. i 14. generacji przez długi czas stanowiły atrakcyjną propozycję do budowy komputerów. Choć bazowały na starszej architekturze, po premierze modeli Core Ultra 200 ich ceny znacząco spadły, co wyraźnie zwiększyło ich opłacalność.

Wygląda jednak na to, że sytuacja zaczyna się zmieniać — sklepy stopniowo podnoszą ceny tych procesorów.

Podwyżki cen procesorów Intel

Jak zauważa serwis Guru3D, podwyżki cen dotyczą zarówno budżetowych modeli dla tańszych zestawów, jak np. Core i3-12100, Core i5-12400F, Core i5-13400F, jak i wydajniejszych jednostek dla entuzjastów np. Core i5-14600K.

Podwyżki cen powoli zaczynają być widoczne także w polskich sklepach – w ostatnich tygodniach ceny stopniowo idą w górę. Przykładowo, procesor Core i5-12400F w wakacje można było kupić za mniej niż 400 zł, podczas gdy obecnie kosztuje około 460 zł. Z kolei Intel Core i5-14600K jeszcze niedawno kosztował około 650 zł, a teraz jego cena dochodzi nawet do 800 zł.

Klienci przejdą do konkurencji

Intel najpewniej zdecydował się na podwyżki cen procesorów, co jest wynikiem nienajlepszej sytuacji na rynku. Nowe procesory Core Ultra 200 wypadły gorzej od konkurencyjnych modeli Ryzen 9000. Podniesienie marż na starszych modelach mogłoby więc pomóc firmie zrekompensować spadek sprzedaży.

Problem w tym, że efekt może być zupełnie odwrotny. Wzrost cen starszych procesorów coraz mocniej podważa też atrakcyjność platformy Intel LGA 1700. Mówimy o rozwiązaniu opartym na starszej, wygasającej już podstawce. Dodatkowo, w ostatnim czasie znacząco wzrosły ceny pamięci DDR4, co jeszcze bardziej ogranicza opłacalność tej platformy.

W takiej sytuacji część klientów może zwrócić się ku konkurencji. Procesory pokroju Ryzena 5 7600 czy Ryzena 5 9600 są dostępne w coraz niższych cenach, a platforma AMD AM5 ma zapewnione wsparcie na kolejne lata. Dzięki temu przy przyszłej modernizacji komputera użytkownicy będą mogli nadal korzystać z tej samej płyty głównej.