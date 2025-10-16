OPPO Find X9 oraz Find X9 Pro. Dziś premiera w Chinach, niedługo już w Polsce

W Chinach zaprezentowano dwa smartfony, które z pewnością będą aspirowały do miana tych najlepszych, nie tylko fotograficznie. Dla zwolenników „mniejszych” konstrukcji jest OPPO Find X9, a dla pozostałych OPPO Find X9 Pro. Europejska premiera już 28 października w Barcelonie.

Rok temu OPPO Find X8 Pro zasłużył na przychylne oceny i wyróżnienie w naszym teście, a OPPO Find X8 Ultra, choć niedostępny oficjalnie w Polsce, został sprawdzony przez Mirona i zgodnie z oczekiwaniami jeszcze lepiej wypadł fotograficznie. Ten model wciąż jest na podium fotorankingu DxOMark i ustępuje jedynie HUAWEI Pura 80 Ultra. OPPO od lat stara się łączyć pojęcie fotografia mobilna z tą serią smartfonów. Konkurencja jest jednak ogromna, a użytkownika już nie jest tak łatwo zaskoczyć. Dlatego nowość musi naprawdę być nowością.

Mały i duży? W zasadzie oba są spore

OPPO Find X9 wyposażono w ekran 6,59 cala, a OPPO Find X9 Pro w ekran 6,78 cala. Różnica na zdjęciach telefonów wydaje się spora, ale to czy warto inwestować w ten większy model nie będzie zależało tylko od komfortu trzymania w dłoni. Komfort oczywiście jest także istotny dla OPPO, dlatego firma zrezygnowała z dużej okrągłej wyspy z aparatami na tylnej ściance na rzecz kwadratowego wybrzuszenia z lewej strony tylnej ścianki. Po to, by nasze palce nie zahaczały o tę wysepkę. To w połączeniu z bardzo wąskimi ramkami z przodu wokół ekranu i aluminiową ramka obudowy ma nadać telefonowi lekkość. Dodatkowo pojawił się przycisk podobny jak w OnePlus Nord 5, który może być między innymi spustem migawki.

Bardzo istotna cechą OPPO Find X9 i X9 Pro są akumulatory, pojemniejsze, a tym samym większe niż w poprzednikach. Zmiana jest spora, bo w mniejszym modelu dostajemy krzemowo-węglową baterię 7025 mAh, a w większym 7500 mAh. To pojemność, która robi wrażenie (OPPO zapowiada dwa dni pracy), nawet z perspektywy taniego telefonu, który z dopiskiem Power miałby wyróżniać się właśnie tym komponentem. OPPO zwraca też uwagę na trwałość akumulatora z perspektywy obecnie standardowych pojemności. Bo 7500 mAh po 5 latach użytkowania, przy maksymalnie 20 proc. degradacji ogniwa w tym czasie, ma przełożyć się na efektywne 6000 mAh, a to wciąż respektowana pojemność.

OPPO Find X9 Pro z 200 Mpix aparatem tele Hasselblad

Różnica w możliwościach foto, szczególnie w przypadku aparatu tele, miała wskazywać na to, który model bardziej przypadnie do gustu mobilnym fotografom. I tak jest w istocie - w OPPO Find X9 podsystem foto składa się z czterech aparatów 50 Mpix. Jeden taki znajdzie się z przodu, a trzy z tyłu. Tymczasem w OPPO Find X9 Pro teleobiektyw opracowany we współpracy z Hasselblad ma sensor aż 200 Mpix, co pomimo efektywnej ogniskowej odpowiadającej jedynie 70 mm (tyle co zoom 3x) przy wykorzystaniu 50 Mpix do tworzenia zdjęć umożliwia zyskanie bezstratnego zoomu przy znacznie większej krotności. Tak przynajmniej zapowiada OPPO.

Doświadczenie podpowiada, że dopóki nie zobaczymy nie uwierzymy, a zdjęcia przykładowe producenta niekoniecznie muszą być wykonane z pomocą oprogramowania, które dane będzie nam akurat używać. Pozostałe trzy 50 Mpix aparaty OPPO Find X9 Pro na tylnej i przedniej ściance pomimo tej samej rozdzielczości co w mniejszym modelu Find X9, mają inną optykę i sensory, więc zdjęcia mogą różnić się pomiędzy smartfonami także w tym przypadku. Oba telefony wyposażono jednak w ten sam silnik obróbki zdjęć, czyli autorski LUMO Image Engine. Inne funkcje, które mają być istotne w serii Find X9 to wideo 4K/120p z Dolby Vision, a także zapisem LOG ze wsparciem ACES. Dostępne są także takie funkcje jak Stage Mode i AI Sound Focus.

Bardzo wydajny, z ColorOS 6. Już zmierza do Europy

W obu smartfonach znalazł się chipset MediaTek Dimensity 9500. Dokładne informacje na temat wariantów pamięciowych dostępnych w Europie i Polsce pojawią się bliżej naszej lokalnej premiery.OPP O Find X9 Pro jak i OPPO Find X9 zadebiutują w Europie z ColorOS 16 na pokładzie. To, inaczej rzecz przedstawiając, zmodyfikowany Android 16. Wedle prognoz wsparcie dla tych telefonów ma wynieść 5 lat.

Europejska premiera w Barcelonie zaplanowana jest na 28 października. W Polsce telefony powinny pojawić się zatem prawdopodobnie już w listopadzie. Będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych dla OPPO Find X9 (Titanium Grey, Space Black, Velvet Red) oraz dwóch dla OPPO Find X9 Pro (Silk White, Titanium Charcoal).

