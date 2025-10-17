Laptopy

Nadchodzi nowy MacBook Air. Na pierwszy rzut oka nie zauważysz różnicy

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
13 komentarzyDyskutuj z nami

Nowy MacBook Air 2026 może wyglądać jak poprzednik, ale pod obudową szykuje spore zmiany – Apple ma wprowadzić wydajniejszy procesor M5, który zwiększy moc i czas pracy na baterii, mimo że wizualnie laptop pozostanie niemal niezmieniony.

Ostatnia premiera laptopów Apple MacBook Pro nie przyniosła wielu nowości. Producent zaprezentował nowe modele MacBook Pro, w których największą zmianą jest wprowadzenie wydajniejszego procesora Apple M5. 

Osoby czekające na odświeżoną wersję MacBooka Air będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Wiadomo jednak już mniej więcej, czego można się spodziewać.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Nowy MacBook Air 2026 

Według nieoficjalnych informacji podawanych przez serwis Apple Insider, nowa wersja MacBooka Air z zewnątrz ma pozostać niemal niezmieniona w porównaniu z modelem z 2025 roku – zachowa ekran 13- lub 15-calowy, dotychczasową obudowę oraz zestaw portów.

Największa różnica ma dotyczyć wnętrza urządzenia. Podobnie jak w przypadku MacBooka Pro, Apple planuje zastosować nowy układ M5, który ma zapewnić nie tylko wyższą wydajność, lecz także dłuższy czas pracy na baterii. 

Najnowsze plotki sugerują, że kolejna wersja MacBooka Air może zadebiutować wiosną 2026 roku. Ciekawe, czy Apple pójdzie w ślady nowych MacBooków Pro i zrezygnuje z dołączania zasilacza.

Na większe zmiany trzeba będzie poczekać 

Z jednej strony jest to bezpieczna strategia – firma stawia na rozwój technologii krzemowych, a nie na zmiany wizualne. Mówimy tu o dopracowanej konstrukcji – jak zauważył Grzegorz w teście MacBooka Air M4, to świetny laptop, o ile używa się go zgodnie z zaleceniami producenta, czyli bez nadmiernego obciążania procesora. Z drugiej strony takie podejście może okazać się ryzykowne, ponieważ nawet najbardziej lojalni użytkownicy mogą z czasem oczekiwać wyraźniejszych nowości. 

Większe zmiany ma przynieść kolejna generacja MacBooka Air, planowana na 2027 rok – podobno urządzenie otrzyma ulepszone panele LCD i być może cieńsze ramki wokół ekranu.

Przeczytaj także:

Komentarze

13
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    patryk1011
    2
    "Ciekawe, czy Apple pójdzie w ślady nowych MacBooków Pro i zrezygnuje z dołączania zasilacza"
    Apple musi to zrobić, ponieważ kochana unia tak nakazuje, warto może wspomnieć o tym aspekcie...
    Patrząc na Macbooka pro np. w USA, tam dalej jest sprzedawany z zasilaczem...
    Druga sprawa odnośnie Macbooka Pro 14 jest fakt, że cennik startuje od 7999 złotych, czyli o 500 złotych mniej niż w przypadku modelu z procesorem M4...
    Może redaktorem dodał by tak WAŻNE informacje... a może to już za dużo pracy?
    • avatar
      robertmo
      -1
      mogliby zrezygnować z dołączania obudowy z monitorem, klawiaturą, trackpadem, baterią, radiatorem z wentylatorami, dyskiem ssd, głośnikami, mikrofonem, modułem Wi-Fi i Bluetooth gdy już ktoś ma je w domu
      • avatar
        J.B FIN
        -1
        Nastepny biznesowa trick zeby wyciagnac kase z frajerow. Naprawde Maja oni tam najlepszych menadzerow od reklamy I wciskania kitu ludziom...szacun!
        • avatar
          Batyra
          0
          No pomiędzy tą a poprzednia wersja jest cała epoka! Tutaj mamy wreszcie prawdziwą innowacje. „Space dust titanium gray” został zamieniony na „the moon surface light shine amelinon” - przecież to widać od razu. No i są dostępne jeszcze 4 inne kolory!
          • avatar
            bbkr_pl
            0
            M5 przygnieciona thermal throttlingiem bedzie miala w MacBooku Air taka wydajnosc jak Ryzen 9800X3D za 2000 cebulionow.

            Mozna nie lubic Apple, ale ich uklady M sa naprawde imponujace. I wciaz jestem pod wrazeniem jak dobrze im poszlo przeprowadzenie cholernie trudnej migracji x86->ARM.
            • avatar
              GejzerJara
              0
              Nie ma Jobsa, nie ma innowacji. To coś będzie jedynie wydajniejsze w 2ch kategoriach, szybkości bezwzględnej, i długości pracy na baterii.

              Jako iteracja obecnego modelu, mogliby się nie wysilać na kolejną serię / edycję.

              Witaj!

              Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
              Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

              Połącz konto już teraz.

              Zaloguj przez 1Login