Komputronik szykuje się do otwarcia nowego salonu. Na pierwszych klientów czekać będą promocje, w tym przynajmniej jedna, obok której trudno przejść obojętnie.

realme GT Master Edition (Voyager Grey) za jedyne 799 złotych

Mowa o realme GT Master Edition w kolorze Voyager Grey i wariancie 6 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej. Na potrzeby omawianej promocji Komputronik obniży cenę do poziomu 799 złotych. To bezapelacyjnie najlepsza oferta na rynku i jednocześnie taka, którą należy określać mianem bardzo kuszącej.

O jakim urządzeniu tu mowa? Biorąc pod uwagę regularną cenę o jednym z najciekawszych smartfonów do 1500 złotych. Wyróżnia się nie tylko ciekawym designem (stylizowany na walizkę), ale również dobrymi podzespołami.

Producent pokusił się o ekran AMOLED (od Samsunga) z odświeżaniem 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 778G, aparat fotograficzny 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix oraz aparat selfie 32 Mpix. Do tego na podkreślenie zasługuje obecność modułu do obsługi 5G oraz baterii. I to nie tyle w kwestii pojemności, bo 4300 mAh nie imponuje, ale szybkie ładowanie SuperDart 65W robi już wrażenie.

Nowy salon Komputronik. Gdzie i kiedy skorzystać z promocji?

Po raz pierwszy drzwi nowego salonu Komputronik zostaną otwarte 18 grudnia o godzinie 10:00. Trzeba tu jeszcze wspomnieć o lokalizacji. Chętni na skorzystanie z okazji będą musieli wybrać się do stolicy, o ile w niej nie mieszkają lub nie przebywają tam na co dzień. Salon będzie mieścił się w centrum handlowym Wola Park.

Zaznaczmy jednak, że każdy klient otrzyma możliwość zakupu wyłącznie 1 sztuki urządzenia w specjalnej cenie. Promocja potrwa do wyczerpania zapasów, a niestety nie sprecyzowano jak duże będą. Nieco dłużej ma obowiązywać promocja na usługi - do 23 grudnia.

Inne sprzęty i usługi w promocji

Usługi to oklejanie smartfona za złotówkę i serwis komputerowy 25% taniej. Na co jeszcze można będzie zapolować jeśli chodzi o sprzęt?

Poza realme GT Master Edition ciekawie wygląda Huawei Watch GT 2e (46mm) w cenie 299 złotych. Poza tym przecenione będą jednak również produkty z kategorii innych niż mobile. Chociażby laptopy ASUS X515JA-BQ2110T (o 300 złotych) i Lenovo Legion 5-15ACH (o 500 złotych), monitor Samsung Odyssey G5 C27G55TQWRX (o 200 złotych) czy konsola Xbox Series X w pakiecie z dwiema grami (o 400 złotych).

Źródło: Komputronik