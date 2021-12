Jeśli rozglądacie się za dobrym i bardzo wydajnym smartfonem w cenie, która nie zwala z nóg to można brać pod uwagę realme GT. Zwłaszcza dziś.

realme GT w dobrej promocji

realme GT jest jednym z bohaterów promocji HITY DNIA w sklepie RTV EURO AGD. Rabaty bywają tam niekiedy spore, co do doboru sprzętów i ich atrakcyjności często można jednak dyskutować. W tym przypadku dobrze wypada jedno i drugie.

realme GT w wariancie 12 GB + 256 GB, czyli smartfon nominowany w naszym plebiscycie na Produkt Roku 2021, został przeceniony o 500 złotych, dzięki czemu można nabyć go za 1999 złotych.

Warunek? Trzeba się pośpieszyć. Promocja trwa tylko dziś, ale zapewne skończy się przed północą. Liczba dostępnych egzemplarzy jest ograniczona i pula dość szybko się kurczy.

Co oferuje smartfon realme GT?

Flagowiec za pół ceny, tak realme GT określiliśmy podczas testów. Nie bez powodów. Wrażenie jak na tę półkę cenową robi przede wszystkim wydajność, bo smartfon został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 i wymienione już duże zasoby pamięci. I to nie byle jakiej, bo szybkiej (LPDDR5 oraz UFS 3.1).

Nie oznacza to jednak cięć w innych aspektach. realme GT zasługuje też na pochwały za ekran Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, głośniki stereo i baterię obsługującą szybkie ładowanie SuperDart Charge 65W. Zaplecze komunikacyjne również prezentuje się bardzo dobrze, obejmuje Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E (ax), NFC, jest też moduł do obsługi 5G i dual SIM. Czego brakuje? Slotu na microSD, no i możliwości fotograficzne w przeciwieństwie do wydajności nie równają się z topowymi, ale przecież znacznie droższymi modelami.

Zaciekawieni? Więcej informacji na temat możliwości realme GT znajdziecie w naszej recenzji.

Źródło: własne