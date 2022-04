Redmi 10C to kolejny smartfon najpopularniejszej chińskiej marki, który został przygotowany dla osób z mniej zasobnym portfelem. Co i za ile oferuje?

Redmi 10C w Polsce, w promocji na start

Telefony do 1000 zł to wciąż poszukiwany towar. Niektórzy nie mogą, a inni po prostu nie chcą wydawać na tego typu urządzenie większych kwot. Nie jest przy tym tajemnicą, że wszechobecne podwyżki da się odczuć i w tym sektorze, coraz trudniej o ciekawe propozycje. Redmi 10C to jedna z najnowszych. No ale właśnie, czy ciekawa?

Redmi 10C jest dostępny w konfiguracjach 4 GB + 64 GB oraz 4 GB + 128 GB. Pierwsza została wyceniona na 799 złotych, za drugą trzeba zapłacić 899 złotych. Która bardziej kusi? Łowców promocji z pewnością pierwsza, ponieważ od 21 do 24 kwietnia włącznie (lub do wyczerpania zapasów) oferowana jest w niższej cenie 699 złotych. Do wyboru są trzy kolory - Graphite Gray, Mint Green i Ocean Blue.

Specyfikacja Redmi 10C - najważniejsze dane telefonu

Android 11, MIUI 13

ekran IPS 6.71 cala, 720 x 1650 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm), Adreno 610

4 GB RAM

64 GB /128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2

aparat główny 50 Mpix + 2 Mpix

aparat przedni 5 Mpix

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC

bateria 5000 mAh, ładowanie 18W (w zestawie ładowarka 10W)

USB-C, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, czytnik kart microSD, dual SIM, czytnik linii papilarnych z tyłu

wymiary 169.6 x 76.6 x 8.3 mm

waga 190 g

Czy warto kupić Redmi 10C?

Trudno określać Redmi 10C mianem najlepszego smartfona do 1000 złotych. W promocyjnej cenie można jednak na poważnie rozpatrywać jego zakup.

Procesor Qualcomm Snapdragon 680 współpracujący z pamięciami LPDDR4X i UFS2.2 da sobie radę z podstawowymi zadaniami, nie zabrakło NFC np. do płatności zbliżeniowych i dość obiecująco wyglądającej w tym zestawieniu baterii 5000 mAh.

Z drugiej strony niektórych nieco zniechęcać może wyświetlacz o rozdzielczości HD+, raczej nie będą imponować też aparaty fotograficzne, ale skoro mowa o cenie 699 złotych (bo taka jest ta promocyjna), to trudno spodziewać się w tych kwestiach czegoś szczególnego.

Pełna ocena będzie możliwa po testach. Chociaż o pierwsze wrażenia można zapytać. Jakie tutaj macie?

Źródło: Xiaomi