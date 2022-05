Pamięci DDR5 powoli zadomawiają się na rynku, a przy tym osiągają coraz wyższe taktowania. Dotyczy to także ekstremalnego podkręcania – ostatnio tajwańskiemu overclockerowi HiCookie udało się tutaj przekroczyć magiczną barierę 10 GHz.

Nowy rekord podkręcania pamięci DDR5

Chihhua „HiCookie” Ke wykorzystał najnowszą platformę Intela – procesor Core i9-12900K, płytę główną Z690 Aorus Tachyon i specjalny moduł pamięci Gigabyte Aorus DDR5 4800 MHz o pojemności 16 GB.



HiCookie współpracuje z firmą Gigabyte, więc wybór płyty nie był przypadkowy

Szczególnie warto tutaj zwrócić uwagę na wykorzystaną płytę główną. Tachyon to konstrukcja zaprojektowana typowo z myślą o biciu rekordów wydajności – zastosowano tutaj mocną sekcję zasilania, dodatkowe przyciski do podkręcania oraz tylko dwa banki DDR5 (co ułatwia przetaktowanie pamięci RAM).



Walidacja wyniku została przeprowadzona dla efektywnej częstotliwości 10 022 MHz (rzeczywiste 5011 MHz)

Overclockerowi udało się zwiększyć taktowanie pamięci do efektywnych 10 022 MHz (rzeczywista częstotliwość to 5011 MHz), co klasyfikuje się jako nowy rekord częstotliwości dla pamięci DDR5. Poniżej możecie zobaczyć filmik z podkręcania, gdzie uzyskana częstotliwość została potwierdzona pomiarami oscyloskopem - HiCookie uzyskał tutaj nawet 5021,5 MHz, lecz walidację przeprowadzono "tylko" dla częstotliwości 5011 MHz.

Warto zaznaczyć, że mówimy tutaj o ekstremalnym podkręcaniu z wykorzystaniem niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem. W domowych warunkach (póki co) takie wyniki nie są możliwe do uzyskania (najszybsze seryjnie produkowane pamięci oferują 6600 MHz). Można jednak podejrzewać, że z biegiem czasu producenci przygotują moduły o fabrycznym taktowaniu 10 000 MHz i taka częstotliwość będzie dostępna także dla zwykłego "Kowalskiego".

Źródło: Chihhua Ke, HWBot