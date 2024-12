Wycena Bitcoina przebiła kolejną granicę. Świetna wiadomość dla wszystkich inwestorów w BTC.

Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą na świecie. Choć jego historia nie jest długa, notował już kilka wielkich wzlotów i dramatycznych upadków. Chodzi o wycenę - wartość Bitcoina, istotną nie tylko dla inwestorów, ale nawet dla całych rynków finansowych na świecie. Ten, kto ma w swoim portfelu inwestycyjnym tę walutę, może teraz zacierać ręce z radości. Dziś Bitcoin osiągnął historycznie najwyższą cenę.

Co to jest Bitcoin? Czym są kryptowaluty?

Zacznijmy od szybkiego wyjaśnienia, czym właściwie jest kryptowaluta. W ten sposób nazywamy cyfrową wersję pieniędzy, działającą w zdecentralizowanym systemie, bez kontroli organów jednego z państw lub banków. System kryptowalut jest oparty na technologii blockchain, a transakcje między posiadaczami wirtualnych walut są bezpośrednie (bez udziału banku, instytucji płatniczej).

Bitcoin to pierwsza znana kryptowaluta, do dziś pozostaje najpopularniejszą. Początki BTC (to skrót od nazwy Bitcoin) sięgają roku 2008. Twórcą Bitcoina jest Satoshi Nakamoto, choć nie wiemy, czy jest to konkretna osoba, czy grupa. Celem uruchomienia tej kryptowaluty było udostępnienie ludziom alternatywnej metody płatności, pewnego rodzaju odpowiednika złota. Waluta miała być niezależna od rządów światowych, czy banków centralnych. Pierwszą transakcję opłaconą w BTC wykonano w 2009 roku.

Historycznie wysoka cena Bitcoina

5 grudnia 2024 roku cena Bitcoin po raz pierwszy przekroczyła “magiczną” barierę 100 tys. dol. Wzrost zatrzymał się dopiero na wartości 103629 dol. Wśród przyczyn wzrostu możemy znaleźć wsparcie ze strony Donalda Trumpa. Prezydent-elekt jeszcze przed oficjalnym objęciem stanowiska zapowiedział, że wprowadzi korzystne dla walut cyfrowych (i inwestorów) reformy. Szefem SEC (Komisja Papierów Wartościowych w USA) mianuje natomiast Paula Atkinsa, znanego zwolennika kryptowalut. Warto dodać, że rekordowe wzrosty wartości BTC zaczęły się już od wygranej Trumpa w wyborach na prezydenta USA.

Popyt na kryptowaluty rośnie zresztą już od jakiegoś czasu. Wpłynęła na to również aprobata ETF-ów typu spot (fundusz posiada zasoby wirtualnej waluty, przez co cena ETF odzwierciedla jej realną wartość), znacznie pozwalająca na bezpośrednie inwestowanie w Bitcoina. Jednocześnie ryzyko spekulacji spada. Dzięki temu nie ma konieczności zakładania portfela z cyfrową walutą, aby zainwestować w BTC.

Poprzednie historyczne rekordy wartości Bitcoina:

1000 dol. w 2013 r.

10 tys. dol. w 2017 r.

70 tys. dol. w 2021 r.

100 tys. dol. 5 grudnia 2024 r.

Wysoka kapitalizacja Bitcoina

Bitcoin to obecnie największe aktywo kryptowalutowe na świecie. Łączna kapitalizacja rynkowa to obecnie około 2,04 biliona dol. Kapitalizacja całego rynku walut cyfrowych to niecałe 3,8 biliona dol. Możemy to zestawić z wartością największej na świecie firmy - Apple. Powyższe dane pokazują potęgę Bitcoina. Tylko ta jedna kryptowaluta odpowiada za kapitalizację ponad połowy tego rynku.

Źródło grafik: Al-Jazeera, tradingeconomics.com