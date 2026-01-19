Robot Uber Eats zablokował się na torach. Wideo stało się viralem

Zwykła wieczorna przechadzka mieszkańca Miami zamieniła się w wideo, które w kilka godzin stało się viralem. Na nagraniu widać robota dostawczego Uber Eats stojącego na torach, który chwilę później zostaje roztrzaskany przez nadjeżdżający pociąg.

Nagranie, zarejestrowane przez Guillermo Dapelo, pokazuje moment, w którym świadek zdaje sobie sprawę z nadchodzącej katastrofy – komentuje ją słowami: "Oh, it’s gonna crash it" (O, zaraz go rozjedzie). Chwilę później pociąg roztrzaskuje robota na kawałki. Według relacji Dapelo robot utknął na torach ok. 15 min, a w tym czasie jeden z dostawców Uber Eats zgłosił problem firmie Coco Robotics, która współpracuje m.in. z Uber Eats i DoorDash.

Robot doświadczył rzadkiej awarii

Przedstawiciel Coco Robotics potwierdził, że w chwili nagrania robot nie przewoził zamówienia. W oświadczeniu dla magazynu People Carl Hansen, wiceprezes i szef ds. relacji w Coco, wyjaśnił, że urządzenie doświadczyło "rzadkiej awarii sprzętowej”. Dodał, że roboty poruszają się z prędkością pieszego, ustępują miejsca ludziom i są monitorowane w czasie rzeczywistym przez operatorów. "Coco działa w Miami od ponad roku, przejeżdżając tysiące mil bez poważniejszych incydentów” – podkreślił Hansen.

Eksperci alarmują

Incydent pokazuje jednak realny problem z autonomicznymi dostawami: co dzieje się, gdy roboty napotykają przeszkody, której nie potrafią bezpiecznie pokonać? Szczególnie niebezpieczne są tutaj przejazdy kolejowe, na których mogą krzyżować się drogi pojazdów. Eksperci ostrzegają, że pociąg jadący z dużą prędkością może potrzebować ponad mili, by całkowicie się zatrzymać, nawet po hamowaniu awaryjnym.

Choć w tym wypadku nikt nie ucierpiał, konsekwencje mogły być poważne. Organizacje zajmujące się bezpieczeństwem na kolei przypominają, że wszystko, co znajdzie się na torach – samochody, ale też roboty – mogą prowadzić do uszkodzeń, wykolejenia lub groźnych sytuacji dla maszynistów. W miarę jak autonomiczne dostawy stają się coraz powszechniejsze, takie zdarzenia przypominają, że technologia musi iść w parze z bezpieczeństwem i odpowiednim nadzorem.