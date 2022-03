Kopia zapasowa to podstawa. Rosjanie biją rekordy pobrań rosyjskojęzycznej Wikipedii.

Rosja i kolejne sankcje

Rosyjscy internauci nie mają łatwego życia. Ilość sankcji rośnie, a oni utracili już dostęp do wielu platform. Nie mogą korzystać z Facebooka, Twittera, ani z OnlyFans. Głośno zrobiło się kiedy zablokowano Instagram, no ale tu nie ma tragedii, bo zrobią sobie własny.

Teraz tysiące Rosjan zdecydowało się pobrać całą rosyjskojęzyczną wersję Wikipedii, tak na wszelki wypadek. Robią to w obawie przed zablokowaniem im dostępu do tej darmowej internetowej encyklopedii. Roskomnadzor już ostrzegał o możliwej blokadzie serwisu, ponieważ pojawił się tam artykuł o inwazji na Ukrainę, który został uznany za dezinformację. Czyli po prostu nie pasował do narracji Kremla.

Obecnie Rosjanie odpowiadają za 42% całego ruchu na Wikipedii. W ubiegłym roku stanowili zaledwie 2%. Dane Kiwix pokazują, że w pierwszej połowie marca plik z rosyjskojęzyczną wersją Wikipedii pobrano 105 889 razy, co stanowi wzrost o ponad 4000% w porównaniu z pierwszą połową stycznia. Jednak można założyć, że pobrań było znacznie więcej, ponieważ wiele osób ukrywa swoją lokalizację korzystając z VPN lub Tora. No i poza Kiwix istnieją też inne sposoby pobierania zawartości Wikipedii.

Ile waży Wikipedia?

Pobranie artykułów z encyklopedii nie jest skomplikowane, łatwo to zrobić przy użyciu Kiwix. Wikipedia udostępnia swoje bazy danych, które można ściągnąć spakowane w archiwum. Ile miejsca na dysku potrzeba?

Rosyjska wersja zawiera około 1,8 miliona artykułów, które ważą 29 GB. Gdyby wydać je w wersji papierowej to wyszłoby około 667 tomów. Dla porównania: anglojęzyczna wersja zawiera 6,4 miliona artykułów i razem ze zdjęciami ma 87 GB.

Źródło: Slate