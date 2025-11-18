Nie tylko pamięci RAM i dyski SSD. Idą podwyżki cen kart graficznych

Kryzys na rynku pamięci zaczyna wpływać również na inne podzespoły. W sieci pojawiają się doniesienia o podwyżkach cen kart graficznych – AMD miało już zapowiedzieć drugą korektę cen, a podobny krok rozważa także NVIDIA.

Boom na sztuczną inteligencję oraz rozbudowę centrów danych powoduje niedobory pamięci, co przekłada się na rosnące ceny modułów RAM i dysków SSD. Jeśli wydawało się, że kryzys cenowy dotknie wyłącznie te komponenty, to niestety – podwyżki mają objąć również karty graficzne.

Nadchodzą podwyżki cen kart graficznych

Podwyżki cen pamięci odbiją się również na cenach kart graficznych. Powód jest prosty – tego typu sprzęt również korzysta z pamięci, która w ostatnich tygodniach znacząco drożeje. Producenci są więc zmuszeni przerzucić rosnące koszty na klientów.

Chiński serwis Board Channel informuje, że AMD planuje drugą podwyżkę cen kart graficznych, która może objąć wszystkie procesory graficzne – nie tylko modele Radeon dla graczy, ale także układy przeznaczone do stacji roboczych oraz zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. W raporcie wskazano, że będzie to już druga korekta cen wprowadzona przez AMD; pierwsza miała miejsce w poprzednim miesiącu, w październiku. Choć firma nie ogłosiła jeszcze oficjalnie nowych stawek, oczekuje się, że kolejny przydział procesorów graficznych dla partnerów zostanie objęty wyższą ceną.

AMD tłumaczy, że z powodu istotnego wzrostu kosztów zakupu pamięci wzrośnie cena kolejnej dostawy procesorów graficznych i modułów pamięci, a większa korekta może potencjalnie dotyczyć wszystkich modeli. Dokładnej kwoty ani terminu wdrożenia zmian jeszcze nie potwierdzono.

NVIDIA też ma podnieść ceny

Podwyżki mogą objąć nie tylko karty AMD. Jak wskazuje serwis WCCFTech, wcześniej pojawiły się sugestie, że NVIDIA również rozważa podobne zwiększenie cen swoich układów graficznych, planowane na początek 2026 r.

Warto dodać, że rosnące koszty miały też wpłynąć na opóźnienie premiery, a nawet możliwe anulowanie kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER. Wyższe ceny mogłyby zmniejszyć atrakcyjność tych modeli i negatywnie wpłynąć na ich odbiór rynkowy.

Jaką kartę graficzną kupić?

Jeśli planujecie modernizację komputera i zakup karty graficznej, warto zrobić to jeszcze przed nadchodzącymi podwyżkami. Tym bardziej, że po premierach modeli GeForce RTX 5000 i Radeon RX 9000 ceny zdążyły się już ustabilizować, a większość kart jest dostępna w atrakcyjnych cenach — nie brakuje również interesujących promocji. Zerknijcie do naszego zestawienia polecanych modeli.