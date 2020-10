Czekałeś na Torchlight III? Premiera gry ma miejsce właśnie dzisiaj, więc nie musisz już dłużej zwlekać, lecz zamiast tego możesz ruszać w podróż. Novastraia czeka!

Premiera Torchlight III na PC, PS4 i Xbox One

Torchlight III wyszło z fazy wczesnego dostępu i zadebiutowało w pełnej wersji. Już dzisiaj możesz zacząć zabawę na PC, PlayStation 4 albo Xbox One, a jeśli masz Nintendo Switch i właśnie na tej konsolce chcesz grać, to poczekaj do przyszłego czwartku i też otrzymasz taką możliwość. Skoro dziś premiera gry, to nie mogło też zabraknąć premierowego zwiastuna – oto i on:

Fabuła „Trójki” rozpoczyna się 100 lat po wydarzeniach przedstawionych w Torchlight II i koncentruje się wokół ponownego zagrożenia, z jakim mierzy się Novastraia. Jej losy możesz wziąć w ręce samodzielnie albo też wziąć ze sobą grupkę znajomych. Możesz wybierać spośród czterech klas i pięciu podklas, aby stworzyć bohatera skrojonego konkretnie pod twoje potrzeby i umiejętności.

Coś dla tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej

Wspomniałem już o (zakończonym) programie wczesnego dostępu. Gorsza wiadomość jest taka, że Torchlight III nie zbierał w nim szczególnie pozytywnych ocen, ostatnio jednak zaczęło być trochę lepiej, więc można patrzeć z optymizmem na ten tytuł. A jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, a przy okazji zobaczyć trochę fragmentów rozgrywki, to ten materiał – zatytułowany Welcome to the Frontier – powinien cię zainteresować:

Czy Torchlight III to coś dla ciebie? Daj znać w komentarzu, a jeżeli miałeś już okazję pograć, to koniecznie podziel się wrażeniami.

Źródło: Perfect World Entertainment, Steam, informacja własna

Czytaj dalej o grach RPG: