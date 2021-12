Ach ten Wiedźmin – sezon 2. zadebiutował na Netflix i tak jak poprzednio spolaryzował społeczność fanów. Jedni się zachwycają, inni… żądają, by Netfix usunął producentkę ze stanowiska.

Wiedźmin - dobrze oceniany serial, który się nie podoba

Na IMDb ma notę powyżej 8/10, podobnie na Rotten Tomatoes. Ba, kciuk w górę pokazał nawet Andrzej Sapkowski, którego byle co nie zadowala. Mimo to znalazła się niemała grupa zawiedzionych widzów po seansie drugiego sezonu Wiedźmina. Zawiedzionych do tego stopnia, że żądają odsunięcia od projektu jego głównej producentki, Lauren S. Hissrich.

Wściekli fani, chcą by Netflix zwolnił Lauren S. Hissrich

Drugi sezon Wiedźmina to jedna z najgorętszych nowości Netflix, na którą – podobnie jak na pierwszą część – rzuciły się tłumy fanów głodnych fantastycznej opowieści. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce Netflix otrzyma petycję, w której nie mniej niż 2500 osób zażąda usunięcia Lauren S. Hissrich ze stanowiska showrunnerki. Dlaczego? Ponieważ „całkowicie lekceważąco traktuje uniwersum i fabułę Wiedźmina”, a także „ignoruje opinię społeczności i zasady tego uniwersum”. Ba, „pluje na ogromną społeczność fanów”, a nieprzychylna odpowiedź Netfliksa oznaczać będzie, że on „również pluje na fanów”.

Co tak bardzo zdenerwowało widzów? Przede wszystkim duża rozbieżność (i to nie tylko fabularna) względem książek. I niczego nie zmienia nawet fakt, że efekt podoba się samemu twórcy tego uniwersum. Warto jednak podkreślić, że sama petycja powstała już po pierwszym sezonie, ale drugi sprawił, że gwałtownie zaczęły pojawiać się podpisy.

Jaki jest cel tej petycji, a jaki cel może udać się osiągnąć?

Szczerze mówiąc wątpię w to, by ktokolwiek wierzył, że na podstawie takiej petycji Netflix mógłby zwolnić Lauren S. Hissrich, która dała mu jeden z najchętniej oglądanych seriali. To jednak, co jest osiągalne, to wymuszenie (albo zachęcenie do) wprowadzenia pewnych zmian w kontekście kolejnych sezonów, a w planach jest ich jeszcze co najmniej kilka. Zmian obejmujących przede wszystkim większą wierność oryginałom.

Z drugiej strony nie jest też tak, że wszystkim ten brak wierności przeszkadza. Przecież serial nie musi być idealną kopią książki. Ba, nie wszystko, co dobrze się czyta, równie dobrze się ogląda. Inna sprawa, czy faktycznie ogląda się dobrze, ale na IMDb żaden z odcinków drugiego sezonu nie ma oceny poniżej 8/10, a każdy oceniło co najmniej 2500 osób.

